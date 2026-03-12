Llegó ayuda humanitaria a tres veredas de Remedios confinadas por la violencia de ilegales

Remedios-Antioquia

Con la intención de mitigar la problemática del desabastecimiento de alimentos en zona rural de Remedios en el nordeste de Antioquia, la Unidad de Víctimas trasladó varias toneladas de ayudas a más de 200 familias que, por el conflicto armado entre los grupos ilegales, han impedido que las víctimas salgan a conseguir el alimento.

La entidad envió a las veredas Dosquebradas, Caño Tigre y Puerto Nuevo siete toneladas que están conformadas por kits de alimentos y artículos de aseo para 205 familias.

“Donde los habitantes, en su mayoría campesinos y mineros artesanales, han reportado desde febrero enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control de esta región del departamento”, manifestó la entidad nacional.

Recordemos que en estos territorios la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo han desatado una guerra que no da tregua a la población civil, que es la más afectada por quedar en medio de los combates y por las afectaciones directas, lo que ocurre hace ya varios meses.

Ante esta problemática que se ha mantenido en el tiempo, es que la Unidad de Víctimas ha entregado “durante el 2025, la entidad atendió a más de 4.000 familias desplazadas o confinadas, en el marco de 30 emergencias masivas, concentradas especialmente en las subregiones del Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte del departamento”, agregó.