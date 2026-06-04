Un hombre que estaba en una riña se trepó a un poste y murió por una descarga eléctrica en Medellín

Hombre murió electrocutado en Medellín al treparse a un poste de energía - foto redes sociales

Medellín

Este jueves ocurrió una situación particular que le ocasionó la muerte a un hombre en el nororiente de Medellín. La persona sufrió una descarga eléctrica, pero antes se paseó por balcones, ventanas y techos de varias casas.

Según el reporte de la Policía sobre este hecho, el hombre identificado como Jhon Alejandro Correa, de 29 años de edad, estaba sosteniendo una discusión con unos vecinos en la carrera 57 con calle 85 del barrio Moravia, por lo que uniformados llegaron al lugar para mediar y evitar que la situación escalara a actos violentos.

En ese momento, el hombre con, al parecer, problemas psiquiátricos evitó a los uniformados y se trepó a un poste de energía; allí se roció agua y, mientras estaba en la parte alta, tocó una cuerda de energía y recibió una descarga eléctrica.

El hombre cayó desde una altura de 10 metros aproximadamente y falleció en el sitio frente a la mirada de los testigos, entre ellos la Policía y las personas que presenciaban la situación.

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