Cinco expolicías de la Polfa fueron imputados por exigir plata a comerciantes en Medellín

Medellín

Las autoridades capturaron a cuatro exuniformados que estuvieron adscritos a la unidad de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), por el presunto delito de concusión. El supuesto delito fue cometido en la capital antioqueña durante un año. Estas personas fueron presentadas ante un juez, que ordenó detención en centro carcelario contra los sindicados.

Según el reporte de la Fiscalía, en total son cinco expolicías los implicados en la exigencia de dinero a varios comerciantes de Medellín, ya que una persona está prófuga. Al parecer, los exfuncionarios le exigían entre 4 y 40 millones de pesos a las víctimas con el pretexto de no incautarles la mercancía. Esto habría ocurrido entre el 23 de agosto del 2021 y el 30 de agosto de 2022.

Además, se agrega que los exfuncionarios públicos recibirían las sumas de dinero en los baños de los locales de comercio para evitar quedar registrados en las cámaras de seguridad; sin embargo, las denuncias fueron importantes para comenzar la investigación.

Luego de la audiencia, el juez dictó medida restrictiva de la libertad contra Jhon Dairo Holguín Gaviria, Guillermo de Jesús Aguiar Sánchez, Yair Alvernia Guerrero, Wilham Eduardo Peña Rico y Yessica Marcela Mesa Cárdenas; esta última continúa prófuga de las autoridades.