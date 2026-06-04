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04 jun 2026 Actualizado 23:42

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Locales comerciales y la tanqueta de la policía fueron impactados con balas de arma de fuego: Fico

Federico Gutiérrez entregó nuevos datos sobre los disturbios reportados en la UdeA, también sobre otros elementos encontrados a alias Cuervo.

Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez- foto alcaldía

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El alcalde de Medellín entregó nuevos detalles sobre los disturbios reportados el pasado miércoles 3 de junio en las instalaciones de la Universidad de Antioquia y la captura de alias Cuervo.

El mandatario manifestó que, aparte de lo ya expuesto en la mañana, se le suman un dron, celulares y manuales para elaborar explosivos. También agregó que esta persona no está relacionada con la universidad, además que se dedica al adoctrinamiento.

“Se evidencia cómo las tanquetas de la policía tienen impactos de arma de fuego. Disparaban desde adentro, así como lo estamos evidenciando acá. Seguro este no era el único; otros también lo estaban haciendo. Locales comerciales. En la zona también registran impactos de armas de fuego. Estos tipos quieren asesinar a nuestros policías y a quien pase por ahí, y eso no lo vamos a permitir”, asegura el mandatario.

Agrega que alias Cuervo está siendo judicializado inicialmente por porte ilegal de armas de fuego, pero ante los elementos encontrados, se espera que los delitos puedan aumentar.

Finalmente manifestó que un policía quedó herido en las extremidades inferiores.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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