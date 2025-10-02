Esta extraña práctica sería una de las maneras más efectivas de recargar energía, según científicos

Una de las principales características del café es la capacidad que tiene para despertar o proporcionarle energía a las personas, de hecho, es la principal razón por la que todas las personas alrededor del mundo consumen cafeína y bebidas donde esta es abundante, como las bebidas energéticas.

Esto se debe a que el cerebro produce constantemente un neuromodulador que se llama adenosina, una sustancia que ayuda a regular funciones celulares fundamentales como el sueño, que además, al ser activada, ralentiza el sistema nervioso y la liberación de neurotransmisores, lo que crea la sensación de somnolencia. Aquí es donde entra en juego la cafeína, pues esta sustancia se encarga de bloquear los receptores de adenosina, y, por tanto, la sensación de sueño.

Sin embargo, a pesar de que podría sonar contradictorio, existe una práctica en la cual se hace uso del café, para tener un mejor descanso. Esta técnica se ha usado en diferentes partes del mundo para recargar energía, pues a pesar de que no se tenía un sustento claro, funcionaba.

Lea también: Se amplia por un mes más el cronograma de adjudicación de la licitación del Aeropuerto del Café

Café antes de una siesta

A raíz de esto, la ciencia decidió estudiar esta práctica, donde se aconseja tomar una taza de café antes de tomar una siesta para tener un mejor descanso, para entender que fundamento existía detrás de esto.

Pues bien, se encontró que al combinar tanto el sueño como el consumo de cafeína, se estaría restableciendo el cerebro, pues mediante la siesta, se elimina la adenosina presente en el mismo, mientras que la cafeína, bloquea sus efectos. De este modo, se estaría amplificando el sentimiento de descanso.

Además de esto, se estableció que los tiempos de funcionamiento entre ambos es muy similar, pues el tiempo promedio de una siesta ronda los 20 o 30 minutos, justamente el mismo tiempo que le toma a la cafeína hacer efecto.

Le podría interesar: Colombia celebra el Día Internacional del Café con reto digital

Estudio realizado

Es importante resaltar, que los estudios que se realizaron para llegar a esta conclusión, fueron considerados ‘con limitaciones’ por diferentes científicos, pues se realizaron con personas entre 20 y 30 años, por tanto, es posible que en personas mayores, o que posean trastornos del sueño, no tengan los mismos resultados.

Además, no todos los cuerpos son iguales ni tienen el mismo funcionamiento, por tanto, si para el estudio se analizaron los resultados luego de un consumo de 200 mg de cafeína, se podrían dar casos en los cuales las personas que acostumbren a un consumo mucho mayor de café no tenga ningún efecto, o de igual forma, las personas que están acostumbradas a tomar siestas, no necesiten de un potenciador para obtener los resultados que esperan.

Por último, los científicos establecen que esta no debe ser una alternativa para aumentar la productividad ni para sustituir un buen descanso durante la noche, a pesar de esto, recomiendan esta práctica como algo que vale la pena probarlo, siempre y cuando se inicie con pequeñas dosis de cafeína, pues al igual que con otras sustancias, el cuerpo empieza a crear resistencia y se necesitan cantidades mayores para obtener el mismo efecto.

Otras noticias: Oferta laboral para recolectores de café en Quindío ¿qué debe hacer? Será en 6 municipios