12 mar 2026 Actualizado 01:52

Medellín

El Ejército destruyó cinco minas antipersonales en Anorí y Yarumal

Cuatro artefactos explosivos improvisados fueron ubicados en la vereda La Meseta y uno en el corregimiento de Ochalí, cerca de áreas concurridas por la población civil.

Mina antipersonal ubicada en Yarumal- foto Cuarta Brigada

Antioquia

En las últimas horas, la Brigada 14 del ejército logró ubicar cuatro artefactos explosivos improvisados en zona rural de Anorí en el nordeste de Antioquia que amenazaban la integridad de la población civil y los uniformados que permanecen en la zona garantizando la seguridad.

El hallazgo de las minas antipersonal se registró en la vereda La Meseta y serían de la guerrilla del ELN. Estas estaban instaladas en lugares de concurrencia de los campesinos, con lo que se evita una tragedia, ya que alguna persona pudo haberla pisado. Una vez ubicadas, las amenazas fueron destruidas de manera controlada por personal experto en antiexplosivos.

Ante la gravedad del hecho, el Ejército informó que denunciará esta violación al derecho internacional humanitario.

De otro lado, pero en Yarumal, corregimiento de Ochalí, la Cuarta Brigada también ubicó otro artefacto explosivo instalado en la zona rural por el Clan del Golfo que pretendía afectar a las tropas estatales.

Norbey Valle David

