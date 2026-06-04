Capturan a dos personas tras hurto de $43 millones en una vivienda de Rionegro

Rionegro, Antioquia

Dos personas fueron capturadas y 43 millones de pesos recuperados luego de un hurto registrado en una vivienda de la tercera etapa del barrio El Porvenir, en Rionegro.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron sobre las 11:30 de la mañana, cuando delincuentes ingresaron a una residencia mediante la modalidad de engaño y se llevaron una caja fuerte que contenía aproximadamente 43 millones de pesos en efectivo.

Tras conocer la situación, la víctima alertó a las autoridades a través de la línea 123, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de reacción.

La secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, Carolina Tejada, explicó que la información entregada por la afectada, sumada al trabajo de monitoreo de las cámaras de seguridad, permitió identificar el vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables.

“Gracias a la oportuna reacción de nuestro Centro de Monitoreo y Control, nuestra Policía Nacional y el seguimiento de nuestras cámaras de seguridad ciudadana se logra la identificación de un vehículo Renault Clio blanco involucrado en estos hechos delictivos”, señaló la funcionaria.

Seguimiento tras el llamado a las autoridades

Con la identificación del automotor, las autoridades activaron un plan candado y desplegaron un seguimiento en tiempo real para evitar que los responsables escaparan.

Las labores permitieron establecer que el vehículo había tomado la vía hacia Medellín, por lo que la información fue compartida de manera inmediata con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Minutos después, uniformados lograron interceptar el automóvil y realizar la captura de dos personas que, según las investigaciones preliminares, estarían vinculadas con el hurto.

Durante el procedimiento fue hallada la caja fuerte con la totalidad del dinero reportado como robado. Además, las autoridades incautaron un arma de fuego, proveedores, equipos de comunicación y dos teléfonos celulares que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización. Entre tanto, el dinero recuperado fue devuelto a sus propietarios.

Las autoridades destacaron que la rápida denuncia de la víctima, el sistema de videovigilancia y la coordinación entre organismos de seguridad fueron determinantes para esclarecer el caso en pocas horas y evitar que los responsables lograran abandonar la jurisdicción con el dinero hurtado.