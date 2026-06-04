Ya fueron identificados los dos jóvenes asesinados en Briceño, Antioquia

Briceño- Antioquia

Las autoridades lograron identificar a los dos jóvenes que fueron atacados a tiros en zona rural de Briceño en el Norte de Antioquia la noche del 3 de junio. Uno era conocido como Lulo y el otro como Polo.

Recordemos que los dos muchachos fueron atacados a tiros por presuntos integrantes del Clan del Golfo en el caserío cuando departían en un negocio. Según el reporte de la policía, los muchachos fueron trasladados a la morgue municipal por personal de la alcaldía, donde se les realizó la inspección técnica a los cuerpos e identificados como Santiago Cuartas Gaviria, de 17 años, quien tenía heridas con arma de fuego en la cabeza y el pecho. La segunda víctima es José Felipe Jaramillo Ramírez, de 21 años, quien también tenía heridas en la cabeza y el pecho. Los dos hermanos de las víctimas lograron huir del sitio.

La policía además maneja la hipótesis de que este doble homicidio se reportó en un ajuste de cuentas entre el Clan del Golfo al mando de alias “W” y el frente 36 de las disidencias en ese corregimiento distante a 30 minutos de la cabecera mundial de Briceño.

Las autoridades están investigando la veracidad de la versión de que supuestamente estos jóvenes estarían relacionados con la motobomba instalada en el área urbana de Briceño el pasado 2 de marzo de 2026, que dejó dos uniformados lesionados y daños materiales. Por ahora