Paloma tiene que hacer invitación oficial: Juan Daniel Oviedo sobre ser fórmula vicepresidencial

El ex precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo, quien quedó en segundo lugar en La Gran Consulta por Colombia, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga para hablar sobre los resultados de las elecciones del 8 de marzo, pero también sobre la posibilidad de ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

¿Juan Daniel Oviedo será vicepresidente de Paloma Valencia?

Detalló que este lunes, 9 de marzo, se reunieron todos los precandidatos que conformaron la consulta de centro derecha. En ella, dialogaron sobre los retos por venir para la primera vuelta presidencial.

Ante la pregunta de si será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, reveló que la candidata del Centro Democrático no le ha hecho la invitación formal.

“Tiene que haber una invitación, hasta ahora no ha habido. Paloma tiene que hacer oficialmente la invitación. Ella hizo la campaña buscando la disciplina del partido Centro Democrático saliendo al país con el expresidente Uribe”, afirmó.

Añadió que el límite para saber si será fórmula vicepresidencial será “antes del 13 de marzo, que es la fecha límite para inscribir a Paloma Valencia como candidata presidencial”.

Asimismo, sobre las especulaciones de si irá por la Alcaldía de Bogotá, bromeó con dar “periodicazos”, pues no tiene nada definido, a pesar de que una gran parte de su votación, casi 500.000 votos, proviene de la capital.

¿Iván Cepeda, el candidato a vencer en primera vuelta?

Oviedo contó que, en la reunión con los integrantes de La Gran Consulta por Colombia, les expresó que se debe tener claro que Iván Cepeda, candidato de izquierda, tiene asegurado un puesto en segunda vuelta presidencial.

“Un puesto de la segunda vuelta ya está y es Iván Cepeda y eso lo debe saber el país”, sostuvo.

