“Me han llamado Abelardo, Paloma, Galán y Fajardo, y les he pedido unidad”: Jota Pe. Hernández

El senador de la Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido, quien obtuvo 159.956 votos con cerca del 100% de las mesas informadas, habló del nuevo Congreso de la República y de las elecciones presidenciales.

En cuanto a la primera vuelta presidencial, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, reveló que ambos lo han llamado, al igual que Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, y que su llamado ha sido a la unidad.

“La izquierda lo está entendiendo, por eso la fusión que llevaron a cabo en ese logo del Pacto Histórico les funcionó y hoy tienen más de 4’500.000 votos. Esa unión a ellos les va a servir mucho en las presidenciales”, dijo.

Y advirtió que si la derecha decide ir separada, sobreponiendo los egos personales sobre el interés nacional, seguramente la izquierda va a tener muchas posibilidades de ganar.

“No me quiero enmarcar con ninguno, a pesar de que hable con todos los que mencioné anteriormente, porque lo que les estoy pidiendo a ellos es unirnos y yo estaré al lado de quien enfrente a Iván Cepeda, que seguramente será el candidato de la izquierda”, señaló.

Y a pesar de que en la izquierda hicieron un llamado a no votar las consultas interpartidistas, Hernández confirmó que votó por Paloma Valencia y que habló con ella, a quien señaló de ser una gran candidata.

“No estoy de acuerdo con esa propuesta que hicieron de boicotear la consulta, de anularla, eso no me parece, la democracia hay que respetarla y usarla”, agregó.

¿Cómo entender que Angélica Lozano no haya logrado llegar al Senado?

En respuesta, dijo que “no logra entenderlo” y que es “demasiado sorprendente” lo que ha pasado en estas elecciones.

Además, lamentó que su colega Germán Blanco, del Partido Conservador, se haya quemado, al igual que otras figuras representativas de la Alianza Verde.

“Lo de Angélica claro que causa sorpresa”, sostuvo.

