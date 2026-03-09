“Todo debe sumar para frenar a Iván Cepeda”: Enrique Gómez, senador electo de Salvación Nacional

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el senador electo por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, aseguró que los sectores de derecha y centroderecha deberán sumar fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Gómez celebró que su colectividad lograra cuatro curules en el Senado, en medio de lo que calificó como una campaña marcada por la politiquería. Según dijo, el resultado demuestra que todavía hay respaldo ciudadano a las ideas del movimiento fundado por su tío, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

“Gracias a todos los votantes que siguen creyendo en las ideas y programas de Álvaro Gómez, de la renovación política que nos dieron ayer cuatro curules al Senado en medio de todas las dificultades”, afirmó.

Gómez señaló que, junto a él, llegarán al Senado Sara Castellanos, Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo, quienes harán parte de la bancada del movimiento en el Congreso.

En cuanto a la Cámara de Representantes, Gómez explicó que el movimiento obtuvo cerca de 470 mil votos y celebró la elección de Carol Borda en Bogotá, mientras se mantiene la expectativa por la posibilidad de disputar una segunda curul en la capital durante el proceso de escrutinio.

“Estamos evaluando la posibilidad de pelear una segunda Cámara de Salvación Nacional en Bogotá, que es la circunscripción más reñida del país”, señaló.

Durante la conversación también se refirió al panorama de la derecha de cara a la elección presidencial. Gómez reconoció el resultado de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia y aseguró que refleja la vigencia política del expresidente Álvaro Uribe.

Sin embargo, sostuvo que hay espacio para otras fuerzas dentro del mismo sector político y que la prioridad será construir acuerdos que permitan enfrentar al candidato del Pacto Histórico.

“Todo debe sumar para frenar a Iván Cepeda, que representa la posibilidad de una ruptura democrática en el país”, dijo.

Gómez también destacó el papel del candidato Abelardo de la Espriella, a quien ha acompañado políticamente, y aseguró que su crecimiento en las encuestas refleja una renovación dentro de la derecha.

“Me llena de dicha ver a Abelardo reformulando de manera dinámica el acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez”, afirmó.

El senador electo concluyó que el resultado electoral demuestra que el movimiento Salvación Nacional logró consolidar una base política propia y que ahora el reto será fortalecer su presencia en el Congreso y participar en el debate presidencial que se abre tras las elecciones legislativas.