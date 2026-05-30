¿Habrá ciclovía este domingo 31 de mayo en Bogotá por elecciones presidenciales? Esto se sabe. Ciclovía nocturna en Bogotá. Crédito: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que por motivo de la primera vuelta de la contienda electoral para elegir al primer mandatario de los colombianos, este domingo 31 de mayo de 2026, no hay operación de la Ciclovía de Bogotá.

Lea también: Enfermedad o muerte: Casos de ‘justa causa’ para no asistir como jurado de votación este 31 de mayo

La suspensión aplicará sobre la totalidad de los 141,46 kilómetros que conforman la red de del gran parque lineal de la ciudad y responde a las medidas adoptadas durante las jornadas electorales, con el propósito de facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad asociadas al desarrollo del proceso democrático en Bogotá.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a consultar oportunamente su puesto de votación y a participar en esta jornada democrática para la construcción de ciudad y el fortalecimiento de las instituciones.

Fecha de reapertura de la ciclovía:

De acuerdo con las precisiones entregadas por el IDRD, este punto de encuentro clave para la actividad física en Colombia retomará su funcionamiento habitual el domingo 7 de junio.

La reapertura se realizará una vez que concluya la fase más intensa del proceso de escrutinio y organización electoral, permitiendo nuevamente el disfrute seguro del espacio público en la ciudad.

Para los ciudadanos que deseen realizar actividades al aire libre este domingo, el instituto aclaró que los parques metropolitanos funcionarán de manera normal.

Le puede interesar: ¿Lloverá en elecciones 2026? Pronóstico del IDEAM para sábado 30 y domingo 31 de mayo

¿Cuáles son las rutas de la Ciclovía en Bogotá?

La Ciclovía comprende un amplio recorrido de rutas interconectadas, las cuales en 2026 llegan a cubrir hasta 138,24 kilómetros en la ciudad de Bogotá. Las rutas se amplían constantemente y se agregan nuevas para estimular la actividad física y el uso de la bicicleta en la capital.

En 2026, el recorrido de la Ciclovía incluye los siguientes tramos, con su respectiva extensión:

N1: Norte 1 avenida Boyacá norte (10,22 km).

N2: Norte 2, avenida Pepe Sierra y avenida Córdoba o avenida calle 127 (9,57 km).

N3: Norte 3, carrera Séptima norte (10,07 km).

N4: Norte 4, carrera Novena, calle 147 y calle 170 (11,15 km).

N5: Norte 5, carrera 60 y calle 72 (7,06 km).

C1: Centro 1 avenida Boyacá sur (10,74 km).

C2: Centro 2, carrera 50 (9,73 km).

C3: Centro 3, carrera Séptima y carrera Sexta sur (10,77 km).

C4: Centro 4 calle 26 o avenida El Dorado Oriental (7,61 km).

C5: Centro 5 calle 26 o avenida El Dorado Occidental (10,38 km).

C6: Centro 6 sector Parkway y Parque Nacional (4,46 km).

S1: Sur 1 Bosa, conexión con Soacha (8,64 km).

S2: Sur 2 Yomasa en Usme (9,49 km).

S3: Sur 3 calle 17 Sur y 39 Sur (7,8 km).

S4: Carrera 25 y Calle 44 Sur (3,25 km).

S5: Ciclorruta Porvenir y Av. Guayacanes (7,3 km).

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: