Lucho Garzón, candidato al Senado, habla en Sin Anestesia de La Luciérnaga

En diálogo con el segmento Sin Anestesia de La Luciérnaga, en Caracol Radio, el candidato al Senado Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón, cabeza de lista de la coalición de Alianza Verde y En Marcha, habló sobre sus propuestas y los retos que enfrenta el país en este periodo electoral.

Siga en vivo esta entrevista: