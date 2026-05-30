Evite estafas: Alcaldía de Bogotá comparte el enlace oficial para pagar la factura del agua

El pasado 29 de mayo del 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y algunos de sus aliados financieros, por medio de su portal web oficial, informaron a los capitalinos la presencia de páginas falsas del acueducto.

Mediante las cuales los ciberdelincuentes buscan captar el pago de la factura del agua de los usuarios de forma fraudulenta.

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Las mismas que la propia EAAB ya ha advertido en varias ocasiones a sus consumidores, de estas páginas que redirigen a dominios falsos donde no solo captan los recursos de las facturas, sino también la información personal de las personas.

Por ello, aquí le informaremos el enlace oficial y los pasos para que pueda llevar a cabo el pago de este servicio, y así evitar cualquier tipo de fraude.

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¿Cómo pagar en línea el recibo del agua en Bogotá?

Si usted quiere pagar su factura del agua, sin el temor de ser víctima de fraude, aquí le compartiremos el enlace oficial y el paso a paso para llevarlo a cabo:

Deberá ingresar al portal web oficial del acueducto:

Bajé un poco y seleccioné la opción ‘Oficina Virtual’. Aquí ya podrá ingresar o registrarse para realizar los pagos de forma segura y, además, realizar acuerdos de cobro y otros trámites.

“La EAAB reitera que la ciberdelincuencia no descansa y permanentemente crea enlaces fraudulentos para engañar a la ciudadanía, por lo que reitera a sus usuarios que el único escudo contra este flagelo es inscribirse y pagar las facturas en la oficina virtual que se encuentra en www.acueducto.com.co”, mencionó la entidad.

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¿Cómo puede reconocer páginas falsas del acueducto?

Después de comunicar a la ciudadanía la preocupación sobre la presencia de algunas páginas web fraudulentas creadas por algunos ciberdelincuentes, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha dejado una serie de dominios que son falsos, los mismos que aquí le compartiremos:

acueducto-pago[.]st

pagaracueductobogota[.]st

bogota.acueducto[.]st

www[.]acueducto-pago[.]st

Sin embargo, la entidad señala que se pueden seguir generando nuevos dominios, por lo que es importante recordar a los usuarios y ciudadanía en general que, para no ser víctima de estafas y pagar de manera segura, se deben asegurar de ingresar a los canales oficiales del acueducto y estar atento a información sospechosa.

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