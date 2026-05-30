Registraduría respondió a Petro y defendieron trazabilidad de las actas E-14

La Registraduría Nacional respondió a las nuevas inquietudes planteadas por el presidente Gustavo Petro y la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, sobre las actas E-14 y el proceso de digitalización de estos documentos.

A través de un comunicado, aclararon que las actas E-14 publicadas en su página web conservan toda la trazabilidad relacionada con la fecha y hora de publicación, información que, según indicaron, es conocida por las organizaciones políticas.

Esto, luego de que la senadora Avella cuestionara: “Suprimieron la estampilla de tiempo, que muestra a qué hora ingresa la información de los E14. Suprimieron el Candado Hash, que garantiza que no se pueden alterar los datos emitidos”.

Por su parte, el presidente Petro aseguró: “Señor registrador; ¿por qué mecanismo usted ha reemplazado el llamado “candado Hash” que impide que los datos del escrutinio se puedan alterar?“.

La Registraduría también explicó que cada archivo descargado desde el visor ciudadano contiene un código hash que permite verificar la integridad de los documentos publicados. Además, cada una de las 122.016 mesas de votación está identificada mediante un código QR y un código de barras que pueden ser verificados en la imagen correspondiente.