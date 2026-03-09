Iván Cepeda confirma que Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, confirmó que la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué será su fórmula vicepresidencial para las próximas elecciones y se refirió al liderazgo y la trayectoria de la dirigente indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

“Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, senadora de la República Aída Quilcué. Para mí es realmente materia de una gran complacencia y, repito, me siento honrado”, afirmó Cepeda.

El candidato también destacó los resultados preliminares de las elecciones legislativas, señalando que el Pacto Histórico se consolida como la coalición como una de las fuerzas políticas más influyentes del país.

“Somos hoy, según los datos que todavía son preliminares y pueden seguir aumentando, 65 congresistas en ambas cámaras, lo cual sin lugar a dudas hace del Pacto Histórico, repito, la fuerza más influyente, más poderosa, no solamente en el Congreso sino en el país”, señaló.

Cepeda también rechazó las comparaciones entre la consulta interna del movimiento y los resultados de las legislativas. Explicó que en octubre de 2025 solo se habilitaron cerca de 20 mil mesas de votación, mientras que en las elecciones legislativas se instalaron más de 120 mil.

Finalmente, el candidato aseguró que en los próximos días “llegará el momento de medirnos en las urnas, allá nos vemos”, concluyó.