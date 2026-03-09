“Yo le dije que no aceptara la vicepresidencia”: Germán Medina, asesor de la campaña de Oviedo

El candidato presidencial por la “Gran Consulta Por Colombia” fue la gran sorpresa de la jornada tras ser el segundo candidato más votado en las elecciones del pasado 08 de marzo. Oviedo tuvo más de 1,255,000 de votos, Paloma Valencia fue la ganadora en esta consulta. Ahora la pregunta que muchos analistas se hacen es: ¿Oviedo será la formula vicepresidencial de Paloma Valencia?, en el programa Dos Puntos con Vanessa De La Torre se habló de este tema con Germán Medina, consultor y estratega de la campaña de Juan Daniel Oviedo.

¿Qué tanto le conviene a Juan Daniel Oviedo meterse en una contienda por la vicepresidencia?

Medina asegura que es un tema complicado ya que Oviedo está en una gran carrera, pero lo más importante es la palabra, “Aunque no hubo compromisos escritos en la consulta, para Juan Daniel en sus principios el tema de la palabra es muy importante, por eso se fue a la celebración de Paloma a saludarla y a ponerse a disposición de ella”, contó el estratega.

Dijo que en este momento se está dando una conversación entre los otros ocho candidatos que estaban en la contienda para ver qué va a pasar en adelante con la contienda electoral.

¿Cuál debería ser el próximo camino: aceptar la vicepresidencia o esperar la alcaldía de Bogotá?

“Yo le dije que no aceptara la vicepresidencia, por el desgaste que tiene una vicepresidencia. Lo importante es el rol que tenga Juan Daniel en la campaña. Si él tiene un juego importante dentro de la campaña, sea un jefe de debate o algo, él se va a sentir muy cómodo y puede ayudar de una manera total a Paloma para la presidencia”, aseguró.

¿Cómo ve el fenómeno de Juan Daniel Oviedo?

El estratega de Juan Daniel Oviedo aseguró que lo más importante de él, es su autenticidad: “Eso fue lo que mostramos en su campaña a Colombia, ese fue su gran elemento, lo que hizo que llamara la atención”.

Agregó que nada de Juan Daniel fue postizo, además su gran inteligencia para analizar la política, estudiar datos, poderlos exponer y en medio de su sordera, ponerle más cuidado al ciudadano para ver qué era lo que necesitaba.

¿Les sorprendió la cantidad de votos que obtuvieron?

El asesor de la campaña de Juan Daniel Oviedo, Germán Medina, confesó que estaban contemplando una cifra cercana a los 800.000 votos.

“Nuestro discurso, la campaña, el personaje, todo fue conectándose. Y como la conexión tiene que ver es con la emoción, la gente se fue emocionando y los últimos sucesos de la campaña ayudaron a que esos 800 mil cada día sumaran más y más”, contó también que hubo muchos votos de mujeres mayores.

Puntualizó que como asesor en esta campaña está muy contento por la votación que lograron y porque tienen en Juan Daniel un líder político ni de izquierda ni de derecha, de centro.

