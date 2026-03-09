El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“En ningún caso Uribe está quemado, el Centro Democrático mostró una recuperación”: Andrés Forero

El representante a la Cámara Andrés Forero habló sobre su elección como senador de la República por el Centro Democrático.

En cuanto al expresidente Álvaro Uribe, quien no logró una curul en la cámara alta, dijo que él se puso de forma generosa en el puesto 25 para darles paso a nuevos liderazgos y empujar la lista.

Y dijo que es consciente de que el puesto ocupado por el exmandatario era “retador”.

“En ningún caso el presidente Uribe está quemado, yo creo que el Centro Democrático mostró una capacidad de recuperación importante, en las cámaras recuperamos un espacio significativo", explicó.

En este caso mencionó la votación exitosa de la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, Daniel Briceño, quien fue concejal.

“Se convirtió en el congresista más votado del país en lista preferente”, agregó.

Igualmente, destacó que le arrebataron al Pacto Histórico la curul en el exterior y que en Bogotá pasaron de dos a seis curules.

¿Le gusta la fórmula Paloma Valencia-Juan Daniel Oviedo?

Sobre la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, señaló “que es interesante”.

“Nosotros estamos conscientes de que en este ejercicio, para ganar en una eventual segunda vuelta, se necesita sumar y hemos visto que el doctor Oviedo es un fenómeno electoral”, señaló.

Y agregó que “no se puede cerrar en ese momento”.

¿Paloma Valencia debería acercarse a Abelardo de la Espriella?

Forero dijo que espera que después de los resultados de las consultas, Paloma Valencia “pueda hablar con Abelardo De La Espriella”.

“Ojalá logre convencerlo para que la apoye desde el principio”, indicó.

Entretanto, celebró que el Movimiento de Salvación Nacional haya ganado curules en el Senado de la República.

¿Qué espera del próximo Congreso?

Sobre el próximo Congreso, respondió que espera que el Centro Democrático logre convencer a varios partidos afines para lograr varias transformaciones.

Escuchar esta entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

