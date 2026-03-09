Álvaro Uribe, Polo Polo y Angélica Lozano, entre los “quemados” de las elecciones legislativas 2026

Este 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas donde los colombianos eligieron a los miembros de Cámara y Senado del Congreso de Colombia para el periodo 2026-2030.

Puede leer: “Bogotá quiere una propuesta de sensatez lejos de los extremos”: Juan Daniel Oviedo tras elecciones

Desde las 8 de la mañana, millones de colombianos cumplieron con su derecho al voto y eligieron.

Tras conocer los escrutinios de la jornada a nivel nacional, algunos de los aspirantes quedaron “quemados” con una votación minoritaria.

Candidatos quemados en las elecciones legislativas

Katherine Miranda

Angélica Lozano

Miguel Polo Polo

Lina María Garrido

Álvaro Uribe Vélez

Jorge Enrique Robledo

María Paz Gaviria

Juan Carlos Losada

León Fredy Muñoz Lopera

Javier Fernández Franco, ‘el cantante del gol’

Laura Gallego, exseñorita Antioquia

Horacio José Serpa Moncada, hijo de Horacio Serpa

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro

Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín

Inti Asprilla

Richard Aguilar

Fabián Díaz

Íngrid Betancourt

Jairo Castellanos

Olga Lucía Velásquez

Juan Carlos Wills

Felipe Saruma

Javier Brito García

Soledad Tamayo

César Lorduy

Carlos Fernando Motoa

Carlos Chacón

Leo Espinosa

Marelen Castillo

Hassan Nassar

Lizeth Reina

Carolina Arbeláez

Camilo Enciso

Sandra Ramírez

José David Name

Hugo Ospina

Julio Elías Vidal

Hernán Andrade

Fabio Arias

Luis Carlos Leal

Angélica Monsalve

Julia Miranda

Germán Ricaurte

De este modo, los partidos y coaliciones que se quemaron fueron: Frente Amplio, Creemos, Fuerza Ciudadana, La lista de Oviedo, Oxígeno, Colombia Segura y Próspera y Patriotas.

Le puede interesar: Definidos 3 candidatos presidenciales Colombia 2026: Nombres y fotos ¿Son de derecha o de izquierda?

¿Cuáles son los congresistas más votados?

Partido Liberal

María Eugenia Monsalve: candidata al Senado por el Partido Liberal, ya cuenta con experiencia en el Congreso tras haber sido representante a la Cámara en el periodo 2022-2026. Además, pertenece al clan Bedoya de Antioquia.

candidata al Senado por el Partido Liberal, ya cuenta con experiencia en el Congreso tras haber sido representante a la Cámara en el periodo 2022-2026. Además, pertenece al clan Bedoya de Antioquia. Lidio García: una de las piezas más sonantes del Partido Liberal logró reelegirse al Senado de la República. Es el actual presidente del Congreso y su fortín político es el departamento de Bolívar.

una de las piezas más sonantes del Partido Liberal logró reelegirse al Senado de la República. Es el actual presidente del Congreso y su fortín político es el departamento de Bolívar. Alex Girley Vargas Torrado: la tercera congresista más votada de los liberales y esposa del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.

Partido Conservador

Nadya Blel Scaff: hija de Vicente Blel y hermana de un exgobernador de Bolívar.

Partido de La U

Norma Hurtado: es candidata de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

es candidata de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Wilmer Carrillo : actual representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander.

: actual representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander. Juan Carlos Garcés: al igual que Hurtado, provienen el grupo político de Dilian Francisco Toro.

al igual que Hurtado, provienen el grupo político de Dilian Francisco Toro. John Moisés Besaile: hermano del exsenador Musa Besaile.

Le puede interesar: Definidos 3 candidatos presidenciales Colombia 2026: Nombres y fotos ¿Son de derecha o de izquierda?

Alianza Verde

Jonathan Ferney Pulido Hernández (JP Hernández): uno de los senadores más controversiales de la última legislatura por sus críticas al Gobierno Petro.

(JP Hernández): uno de los senadores más controversiales de la última legislatura por sus críticas al Gobierno Petro. John Edickson Amaya Rodríguez : hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

: hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Luis Carlos Rua Sánchez : conocido como ‘El Elefante’, llega al Congreso tras haber denunciado campañas de obras inconclusas. También fue reconocido en campaña por siempre disfrazarse de ese animal.

: conocido como ‘El Elefante’, llega al Congreso tras haber denunciado campañas de obras inconclusas. También fue reconocido en campaña por siempre disfrazarse de ese animal. Wadith Manzur: salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), está pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), está pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Daniel Restrepo y Miguel Ángel Barreto Castillo: líderes regionales, una de las fuerzas del conservatismo.

Reviva el EN VIVO del conteo de votos de este 8 de marzo