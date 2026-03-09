Hable con elPrograma

Álvaro Uribe, Polo Polo y Angélica Lozano, entre los “quemados” de las elecciones legislativas 2026

Los colombianos eligieron a los miembros de Cámara y Senado del Congreso de Colombia para el periodo 2026-2030.

Laura Rojas@laurarojas2399

Este 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas donde los colombianos eligieron a los miembros de Cámara y Senado del Congreso de Colombia para el periodo 2026-2030.

Desde las 8 de la mañana, millones de colombianos cumplieron con su derecho al voto y eligieron.

Tras conocer los escrutinios de la jornada a nivel nacional, algunos de los aspirantes quedaron “quemados” con una votación minoritaria.

Candidatos quemados en las elecciones legislativas

  • Katherine Miranda
  • Angélica Lozano
  • Miguel Polo Polo
  • Lina María Garrido
  • Álvaro Uribe Vélez
  • Jorge Enrique Robledo
  • María Paz Gaviria
  • Juan Carlos Losada
  • León Fredy Muñoz Lopera
  • Javier Fernández Franco, ‘el cantante del gol’
  • Laura Gallego, exseñorita Antioquia
  • Horacio José Serpa Moncada, hijo de Horacio Serpa
  • Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro
  • Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín
  • Inti Asprilla
  • Richard Aguilar
  • Fabián Díaz
  • Íngrid Betancourt
  • Jairo Castellanos
  • Olga Lucía Velásquez
  • Juan Carlos Wills
  • Felipe Saruma
  • Javier Brito García
  • Soledad Tamayo
  • César Lorduy
  • Carlos Fernando Motoa
  • Carlos Chacón
  • Leo Espinosa
  • Marelen Castillo
  • Hassan Nassar
  • Lizeth Reina
  • Carolina Arbeláez
  • Camilo Enciso
  • Sandra Ramírez
  • José David Name
  • Hugo Ospina
  • Julio Elías Vidal
  • Hernán Andrade
  • Fabio Arias
  • Luis Carlos Leal
  • Angélica Monsalve
  • Julia Miranda
  • Germán Ricaurte

De este modo, los partidos y coaliciones que se quemaron fueron: Frente Amplio, Creemos, Fuerza Ciudadana, La lista de Oviedo, Oxígeno, Colombia Segura y Próspera y Patriotas.

¿Cuáles son los congresistas más votados?

Partido Liberal

  • María Eugenia Monsalve: candidata al Senado por el Partido Liberal, ya cuenta con experiencia en el Congreso tras haber sido representante a la Cámara en el periodo 2022-2026. Además, pertenece al clan Bedoya de Antioquia.
  • Lidio García: una de las piezas más sonantes del Partido Liberal logró reelegirse al Senado de la República. Es el actual presidente del Congreso y su fortín político es el departamento de Bolívar.
  • Alex Girley Vargas Torrado: la tercera congresista más votada de los liberales y esposa del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.

Partido Conservador

  • Nadya Blel Scaff: hija de Vicente Blel y hermana de un exgobernador de Bolívar.

Partido de La U

  • Norma Hurtado: es candidata de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
  • Wilmer Carrillo: actual representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander.
  • Juan Carlos Garcés: al igual que Hurtado, provienen el grupo político de Dilian Francisco Toro.
  • John Moisés Besaile: hermano del exsenador Musa Besaile.

Alianza Verde

  • Jonathan Ferney Pulido Hernández (JP Hernández): uno de los senadores más controversiales de la última legislatura por sus críticas al Gobierno Petro.  
  • John Edickson Amaya Rodríguez: hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
  • Luis Carlos Rua Sánchez: conocido como ‘El Elefante’, llega al Congreso tras haber denunciado campañas de obras inconclusas. También fue reconocido en campaña por siempre disfrazarse de ese animal.  
  • Wadith Manzur: salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), está pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
  • Daniel Restrepo y Miguel Ángel Barreto Castillo: líderes regionales, una de las fuerzas del conservatismo.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

