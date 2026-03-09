Álvaro Uribe, Polo Polo y Angélica Lozano, entre los “quemados” de las elecciones legislativas 2026
Los colombianos eligieron a los miembros de Cámara y Senado del Congreso de Colombia para el periodo 2026-2030.
Este 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas donde los colombianos eligieron a los miembros de Cámara y Senado del Congreso de Colombia para el periodo 2026-2030.
Desde las 8 de la mañana, millones de colombianos cumplieron con su derecho al voto y eligieron.
Tras conocer los escrutinios de la jornada a nivel nacional, algunos de los aspirantes quedaron “quemados” con una votación minoritaria.
Candidatos quemados en las elecciones legislativas
- Katherine Miranda
- Angélica Lozano
- Miguel Polo Polo
- Lina María Garrido
- Álvaro Uribe Vélez
- Jorge Enrique Robledo
- María Paz Gaviria
- Juan Carlos Losada
- León Fredy Muñoz Lopera
- Javier Fernández Franco, ‘el cantante del gol’
- Laura Gallego, exseñorita Antioquia
- Horacio José Serpa Moncada, hijo de Horacio Serpa
- Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro
- Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín
- Inti Asprilla
- Richard Aguilar
- Fabián Díaz
- Íngrid Betancourt
- Jairo Castellanos
- Olga Lucía Velásquez
- Juan Carlos Wills
- Felipe Saruma
- Javier Brito García
- Soledad Tamayo
- César Lorduy
- Carlos Fernando Motoa
- Carlos Chacón
- Leo Espinosa
- Marelen Castillo
- Hassan Nassar
- Lizeth Reina
- Carolina Arbeláez
- Camilo Enciso
- Sandra Ramírez
- José David Name
- Hugo Ospina
- Julio Elías Vidal
- Hernán Andrade
- Fabio Arias
- Luis Carlos Leal
- Angélica Monsalve
- Julia Miranda
- Germán Ricaurte
De este modo, los partidos y coaliciones que se quemaron fueron: Frente Amplio, Creemos, Fuerza Ciudadana, La lista de Oviedo, Oxígeno, Colombia Segura y Próspera y Patriotas.
¿Cuáles son los congresistas más votados?
Partido Liberal
- María Eugenia Monsalve: candidata al Senado por el Partido Liberal, ya cuenta con experiencia en el Congreso tras haber sido representante a la Cámara en el periodo 2022-2026. Además, pertenece al clan Bedoya de Antioquia.
- Lidio García: una de las piezas más sonantes del Partido Liberal logró reelegirse al Senado de la República. Es el actual presidente del Congreso y su fortín político es el departamento de Bolívar.
- Alex Girley Vargas Torrado: la tercera congresista más votada de los liberales y esposa del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.
Partido Conservador
- Nadya Blel Scaff: hija de Vicente Blel y hermana de un exgobernador de Bolívar.
Partido de La U
- Norma Hurtado: es candidata de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
- Wilmer Carrillo: actual representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander.
- Juan Carlos Garcés: al igual que Hurtado, provienen el grupo político de Dilian Francisco Toro.
- John Moisés Besaile: hermano del exsenador Musa Besaile.
Alianza Verde
- Jonathan Ferney Pulido Hernández (JP Hernández): uno de los senadores más controversiales de la última legislatura por sus críticas al Gobierno Petro.
- John Edickson Amaya Rodríguez: hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
- Luis Carlos Rua Sánchez: conocido como ‘El Elefante’, llega al Congreso tras haber denunciado campañas de obras inconclusas. También fue reconocido en campaña por siempre disfrazarse de ese animal.
- Wadith Manzur: salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), está pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
- Daniel Restrepo y Miguel Ángel Barreto Castillo: líderes regionales, una de las fuerzas del conservatismo.
