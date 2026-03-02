Procuraduría convoca a mesa con Aerocivil y MinTransporte por posibles cambios en El Dorado

La Procuraduría General de la Nación tiene bajo la lupa la operación de la Aeronáutica Civil. Desde agosto de 2025 avanzan cuatro investigaciones preventivas contra la autoridad aérea por fallas técnicas en algunos sistemas de navegación y por una eventual modificación en la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Mesa de trabajo por los slots

La Procuraduría General está al tanto de los planes de la Aeronáutica Civil sobre un posible cambio en las reglas de juego en la asignación de los llamados slots, es decir, los horarios para el despegue y aterrizaje de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Aunque el director de la Aerocivil, Luis Martínez Chimenty, aseguró en Caracol Radio que no existe ningún borrador para cambiar el esquema, en respuestas oficiales enviadas a la Procuraduría sí se menciona que hay ajustes en fase de elaboración.

De hecho, la autoridad aérea indica que tiene soberanía sobre la infraestructura de El Dorado y que en ese sentido puede optimizar la operación de los turnos de aterrizaje y despegue.

Esa aparente contradicción del director de la Aerocivil llevó a la Procuraduría a convocar una mesa de trabajo institucional con el Ministerio de Transporte y la Aerocivil, con el fin de esclarecer la situación.

El objetivo, según el Ministerio Público, es verificar la idoneidad técnica y jurídica de quienes hoy dirigen la autoridad aérea y garantizar que el servicio público de transporte aéreo se preste de manera segura, continua y eficiente, teniendo en cuenta su carácter esencial y su impacto en el interés general

Otras 4 investigaciones de la Procuraduría a la Aerocivil

Desde agosto el Ministerio Público tiene indagaciones preventivas por denuncias en temas operacionales. Uno de los puntos más delicados es el estado de los sistemas ILS (Instrument Landing System), fundamentales para permitir aterrizajes en condiciones de baja visibilidad.

Según lo conocido por el Ministerio Público, el ILS de la pista norte de El Dorado estuvo fuera de servicio por más de un año y en la actualidad no estaría calibrado correctamente.

A esto se suman reportes de que en los aeropuertos de Pasto y Yopal estos sistemas tampoco estarían operando con normalidad, lo que impactaría directamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.

La Procuraduría también indaga por el funcionamiento del sistema ADS-B, tecnología que permite a las aeronaves transmitir automáticamente su posición, altitud y velocidad a los controladores aéreos. De acuerdo con las alertas recibidas, el sistema presentaría imprecisiones y estaría arrojando ubicaciones erróneas.

A esto se agregan presuntas fallas detectadas en el radar de superficie, que fue instalado desde 2016. Estas posibles irregularidades tienen bajo la mira de la Procuraduría la operación en El Dorado.

El pasado 19 de febrero Caracol Radio conoció en primicia el documento de 9 páginas con el que la Aerocivil responde a inquietudes de la Procuraduría General sobre estos cambios en los denominados “slots”.

A la luz del documento, las preocupaciones del sector aéreo no parecen infundadas.

Se alterarían las franjas horarias que actualmente tienen las aerolíneas

El punto más sensible es el revolcón que se vendría en las franjas horarias de las grandes aerolíneas. Hoy, las compañías sostienen que, si cumplen con al menos el 80 % de uso de los slots asignados, deberían conservar esos mismos horarios en la siguiente temporada.

Sobre este punto, la Aerocivil sostiene que la gestión de slots no puede reducirse a una simple hoja de cálculo y que los llamados “derechos adquiridos” son, según la entidad, un “mito” cuando se trata de un bien público como la infraestructura del aeropuerto El Dorado.

“En el derecho administrativo colombiano, no existen derechos adquiridos sobre la explotación de bienes públicos frente a cambios regulatorios motivados por la necesidad técnica y el bienestar común”, dice la Aerocivil en el documento conocido por Caracol Radio.

Las aerolíneas advierten que Colombia podría apartarse de los estándares WASG, que regulan la asignación de slots en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo. Sin embargo, la Aerocivil afirma que estas directrices son una referencia técnica y no un tratado obligatorio.

“Si bien las Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) son un referente mundial, no son tratados vinculantes que anulen la potestad reglamentaria de la Aerocivil. La “armonía” internacional no puede ser un pretexto para la ineficiencia doméstica o para mantener un monitoreo actual que la misma IATA reconoce como deficiente y causal de problemas diarios“, dice la autoridad aeronáutica.

En ese sentido, la IATA, el gremio internacional de aerolíneas, advierte que si Colombia se aleja de ese estándar, podría quedar en desventaja frente a otros aeropuertos de la región.

A propósito, en la respuesta del Gobierno al requerimiento del Ministerio Público, se señala que la IATA, que, recordemos, manifestó su inquietud por el proyecto de reforma, no es un organismo internacional, sino un gremio económico, conformado no por Estados, sino por empresas de aviación de varios países.

“La IATA no es un organismo internacional, sino un gremio económico, de derecho privado, conformado no por estados, sino por empresas de aviación de muchos países”, se lee en la respuesta enviada a la Procuraduría.

