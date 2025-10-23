Internacional

Aeropuerto El Dorado: así se define cuándo cerrar pistas por baja visibilidad, lluvia o nieve

El Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, la categoría del aeropuerto y las directrices de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo son los elementos clave para determinar si las pistas de un aeropuerto se cierran.

Aterrizaje en el aeropuerto Heathrow, en Londres (Reino Unido). (Foto: aviation-images.com/Universal Images Group via Getty Images)

Aterrizaje en el aeropuerto Heathrow, en Londres (Reino Unido). (Foto: aviation-images.com/Universal Images Group via Getty Images) / aviation-images.com

El Aeropuerto Internacional de El Dorado tuvo sus pistas cerradas a lo largo de la mañana de este jueves 23 de octubre por cuenta de una fuerte neblina que dificultaban la visibilidad. Según las autoridades, las condiciones de baja visibilidad no permitieron las operaciones de despegue y aterrizaje, por lo que las pistas permanecieron cerradas por horas.

En Caracol Radio le explicamos cuáles son los sistemas y medidas para determinar cuándo se cierran las pistas en los aeropuertos.

Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, el elemento clave

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) emite una serie de directrices para que los aeropuertos determinen cuándo puede aterrizar o despegar un avión, para definir esto es necesario el uso del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS por sus siglas en inglés: Instrument Landing System).

Aterrizaje en el aeropuerto Internacional Schiphol de Amsterdam. (Foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El Instrument Landing System es un sistema de aproximación que funciona como un GPS, guiando los aviones durante el aterrizaje mediante señales de radio. Estas señales son las que permiten a los pilotos saber en qué posición están en relación con la pista.

Este instrumento cuenta con dos “partes”, los sistemas en el avión y las señales que se emiten en tierra.

La categoría del aeropuerto

Todos los aeropuertos cuentan con ILS, sin embargo, este se subdivide en categorías dados los sistemas con los que cuenta cada terminal aéreo y esto resulta en tres categorías en las que cada aeropuerto cumple con medidas específicas.

CategoríaAltura de DecisiónVisibilidad mínima
CAT I200 pies550 metros
CAT II100 pies350 metros
CAT III50 pies200 metros o menos

Los aeropuertos con Categoría I permite a los aviones aterrizar en la mayoría de ocasiones, sin embargo, requieren que el piloto tenga visibilidad mínima de 550 metros de la pista y que la maniobra de aterrizaje ocurra a una altura de 200 pies.

La Categoría II presenta una menor visibilidad de la pista y una menor altura y la Categoría III permite aterrizajes en condiciones de visibilidad cercana a cero, algunas veces sin que el piloto vea la pista.

Aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Logan en Boston, Massachusetts (Estados Unidos). (Foto: Spencer Grant/Getty Images) / Spencer Grant

La subdivisión de la Categoría III

Pese a las tres divisiones de categorías de sistemas en los aeropuertos, existe una subdivisión de tres niveles en la Categoría III:

CategoríaAltura de DecisiónVisibilidad mínima
CAT III A50 pies 200 metros
CAT III BDebajo de los 50 pies50 metros
CAT III CNo hay limitaciónNo hay limitación

Buena parte de los principales aeropuertos internacionales son CAT III, sin embargo, no todos llegan a la Categoría III C, algunos ejemplos son:

  • CAT III A: Aeropuerto El Dorado (Colombia), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (México) y Aeropuerto Internacional Ezeiza (Argentina)
  • CAT III B: Aeropuerto de Santiago de Chile (Chile), Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi (India) y Aeropuerto de Jaipur (India)
  • CAT III C: Aeropuerto Heathrow (Inglaterra) y Aeropuerto John F. Kennedy (Estados Unidos)

¿Cuáles son las condiciones climáticas que impiden despegues y aterrizajes?

Las condiciones climáticas que pueden causar el retraso o cancelación de vuelos son:

  • Vientos fuertes: vientos cruzados que superan los 55 kilómetros por hora.
  • Niebla y baja visibilidad: la falta de referencias visuales puede impedir un correcto aterrizaje o despegue.
  • Tormentas eléctricas: Los rayos generan turbulencia y también existen cambios bruscos de la velocidad y dirección del viento.
  • Tormentas de nieve: La nieve no solo causa problemas de visibilidad, también contribuye a la formación de hielo en las pistas, lo que impide un frenado correcto del avión.
  • Lluvia intensa: Las lluvias, al igual que la nieve, causan problemas de visibilidad y pueden impedir la desaceleración del avión.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad