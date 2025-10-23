Aeropuerto El Dorado: así se define cuándo cerrar pistas por baja visibilidad, lluvia o nieve
El Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, la categoría del aeropuerto y las directrices de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo son los elementos clave para determinar si las pistas de un aeropuerto se cierran.
El Aeropuerto Internacional de El Dorado tuvo sus pistas cerradas a lo largo de la mañana de este jueves 23 de octubre por cuenta de una fuerte neblina que dificultaban la visibilidad. Según las autoridades, las condiciones de baja visibilidad no permitieron las operaciones de despegue y aterrizaje, por lo que las pistas permanecieron cerradas por horas.
En Caracol Radio le explicamos cuáles son los sistemas y medidas para determinar cuándo se cierran las pistas en los aeropuertos.
Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, el elemento clave
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) emite una serie de directrices para que los aeropuertos determinen cuándo puede aterrizar o despegar un avión, para definir esto es necesario el uso del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS por sus siglas en inglés: Instrument Landing System).
El Instrument Landing System es un sistema de aproximación que funciona como un GPS, guiando los aviones durante el aterrizaje mediante señales de radio. Estas señales son las que permiten a los pilotos saber en qué posición están en relación con la pista.
Este instrumento cuenta con dos “partes”, los sistemas en el avión y las señales que se emiten en tierra.
La categoría del aeropuerto
Todos los aeropuertos cuentan con ILS, sin embargo, este se subdivide en categorías dados los sistemas con los que cuenta cada terminal aéreo y esto resulta en tres categorías en las que cada aeropuerto cumple con medidas específicas.
|Categoría
|Altura de Decisión
|Visibilidad mínima
|CAT I
|200 pies
|550 metros
|CAT II
|100 pies
|350 metros
|CAT III
|50 pies
|200 metros o menos
Los aeropuertos con Categoría I permite a los aviones aterrizar en la mayoría de ocasiones, sin embargo, requieren que el piloto tenga visibilidad mínima de 550 metros de la pista y que la maniobra de aterrizaje ocurra a una altura de 200 pies.
La Categoría II presenta una menor visibilidad de la pista y una menor altura y la Categoría III permite aterrizajes en condiciones de visibilidad cercana a cero, algunas veces sin que el piloto vea la pista.
La subdivisión de la Categoría III
Pese a las tres divisiones de categorías de sistemas en los aeropuertos, existe una subdivisión de tres niveles en la Categoría III:
|Categoría
|Altura de Decisión
|Visibilidad mínima
|CAT III A
|50 pies
|200 metros
|CAT III B
|Debajo de los 50 pies
|50 metros
|CAT III C
|No hay limitación
|No hay limitación
Buena parte de los principales aeropuertos internacionales son CAT III, sin embargo, no todos llegan a la Categoría III C, algunos ejemplos son:
- CAT III A: Aeropuerto El Dorado (Colombia), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (México) y Aeropuerto Internacional Ezeiza (Argentina)
- CAT III B: Aeropuerto de Santiago de Chile (Chile), Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi (India) y Aeropuerto de Jaipur (India)
- CAT III C: Aeropuerto Heathrow (Inglaterra) y Aeropuerto John F. Kennedy (Estados Unidos)
¿Cuáles son las condiciones climáticas que impiden despegues y aterrizajes?
Las condiciones climáticas que pueden causar el retraso o cancelación de vuelos son:
- Vientos fuertes: vientos cruzados que superan los 55 kilómetros por hora.
- Niebla y baja visibilidad: la falta de referencias visuales puede impedir un correcto aterrizaje o despegue.
- Tormentas eléctricas: Los rayos generan turbulencia y también existen cambios bruscos de la velocidad y dirección del viento.
- Tormentas de nieve: La nieve no solo causa problemas de visibilidad, también contribuye a la formación de hielo en las pistas, lo que impide un frenado correcto del avión.
- Lluvia intensa: Las lluvias, al igual que la nieve, causan problemas de visibilidad y pueden impedir la desaceleración del avión.