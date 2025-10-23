Aeropuerto El Dorado: así se define cuándo cerrar pistas por baja visibilidad, lluvia o nieve

El Aeropuerto Internacional de El Dorado tuvo sus pistas cerradas a lo largo de la mañana de este jueves 23 de octubre por cuenta de una fuerte neblina que dificultaban la visibilidad. Según las autoridades, las condiciones de baja visibilidad no permitieron las operaciones de despegue y aterrizaje, por lo que las pistas permanecieron cerradas por horas.

En Caracol Radio le explicamos cuáles son los sistemas y medidas para determinar cuándo se cierran las pistas en los aeropuertos.

Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, el elemento clave

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) emite una serie de directrices para que los aeropuertos determinen cuándo puede aterrizar o despegar un avión, para definir esto es necesario el uso del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS por sus siglas en inglés: Instrument Landing System).

Aterrizaje en el aeropuerto Internacional Schiphol de Amsterdam.

El Instrument Landing System es un sistema de aproximación que funciona como un GPS, guiando los aviones durante el aterrizaje mediante señales de radio. Estas señales son las que permiten a los pilotos saber en qué posición están en relación con la pista.

Este instrumento cuenta con dos “partes”, los sistemas en el avión y las señales que se emiten en tierra.

La categoría del aeropuerto

Todos los aeropuertos cuentan con ILS, sin embargo, este se subdivide en categorías dados los sistemas con los que cuenta cada terminal aéreo y esto resulta en tres categorías en las que cada aeropuerto cumple con medidas específicas.

Categoría Altura de Decisión Visibilidad mínima CAT I 200 pies 550 metros CAT II 100 pies 350 metros CAT III 50 pies 200 metros o menos

Los aeropuertos con Categoría I permite a los aviones aterrizar en la mayoría de ocasiones, sin embargo, requieren que el piloto tenga visibilidad mínima de 550 metros de la pista y que la maniobra de aterrizaje ocurra a una altura de 200 pies.

La Categoría II presenta una menor visibilidad de la pista y una menor altura y la Categoría III permite aterrizajes en condiciones de visibilidad cercana a cero, algunas veces sin que el piloto vea la pista.

Aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Logan en Boston, Massachusetts (Estados Unidos).

La subdivisión de la Categoría III

Pese a las tres divisiones de categorías de sistemas en los aeropuertos, existe una subdivisión de tres niveles en la Categoría III:

Categoría Altura de Decisión Visibilidad mínima CAT III A 50 pies 200 metros CAT III B Debajo de los 50 pies 50 metros CAT III C No hay limitación No hay limitación

Buena parte de los principales aeropuertos internacionales son CAT III, sin embargo, no todos llegan a la Categoría III C, algunos ejemplos son:

CAT III A: Aeropuerto El Dorado (Colombia), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (México) y Aeropuerto Internacional Ezeiza (Argentina)

Aeropuerto (Colombia), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (México) y Aeropuerto Internacional Ezeiza (Argentina) CAT III B: Aeropuerto de Santiago de Chile (Chile), Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi (India) y Aeropuerto de Jaipur (India)

Aeropuerto de Santiago de Chile (Chile), Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi (India) y Aeropuerto de Jaipur (India) CAT III C: Aeropuerto Heathrow (Inglaterra) y Aeropuerto John F. Kennedy (Estados Unidos)

¿Cuáles son las condiciones climáticas que impiden despegues y aterrizajes?

Las condiciones climáticas que pueden causar el retraso o cancelación de vuelos son: