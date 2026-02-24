“Estándares de manejo de slots rigen en más de 300 aeropuertos”: Iata por cambios en El Dorado

Paula Bernal, representante de Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), se pronunció en diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio acerca del debate por una posible reforma a la asignación de ‘slots’ (franjas horarias de aterrizaje/despegue) en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El debate se abrió luego de que la Aeronáutica Civil buscara cambiar la normativa actual, lo que podría modificar la regla 80/20 (es decir, del uso obligatorio del 80% de slots para mantenerlos). Entre tanto, Iata ha advertido que alejarse de los estándares internacionales no solamente reducirá las opciones de vuelo, sino que subirá los precios y, a la larga, afectará el turismo.

Frente a esta discusión, Bernal recordó que los estándares internacionales de manejo de slots “rigen hoy en día en más de 300 aeropuertos en el mundo” y que estos no solamente los elaboró Iata, sino que fueron acordados con la Asociación de Coordinadores –las personas que en los aeropuertos manejan los slots– y también la Asociación Internacional de Aeropuertos.

“Esperamos que esos estándares internacionales se sigan cumpliendo en Colombia. Se adoptaron hace más de 10 años en los reglamentos aeronáuticos colombianos, como se ha hecho a lo largo del mundo, porque permiten generar seguridad jurídica y unas reglas claras”, recalcó.

Así mismo, Bernal señaló que dichos estándares son el resultado de años de estudios en los aeropuertos más congestionados del mundo y que, por eso, “han probado ser los que permiten que esos aeropuertos tengan una correcta operación y, aún estando congestionados, puedan seguir creciendo en términos de pasajeros como lo ha hecho el aeropuerto El Dorado”.

¿Cuál es la forma de cambiar la distribución de los slots en un aeropuerto?

Paula Bernal explicó que una de las formas en las que los slots pueden cambiar su distribución es a partir de la aplicación del monitoreo de los slots, porque los estándares internacionales no solo dicen cómo se asignan, sino que determinan que cada autoridad aeronáutica debe monitorear el uso que cada aerolínea le dé a ese espacio.

“Si este uso es inadecuado, la autoridad debe retirarles el slot y asignárselo a una nueva aerolínea”, explicó, advirtiendo que en Colombia la Aeronáutica Civil “nunca ha aplicado el monitoreo de los slots, entonces esta repartición que surge de retiro del slot mal utilizado no ha ocurrido”.

La otra forma en que los slots pueden cambiar o aumentar en un aeropuerto es “a través de la ampliación de la capacidad del aeropuerto”.

“Hoy en día, el Aeropuerto El Dorado tiene 74 operaciones por hora y, dentro de esas, no solo está la aviación regular o la comercial de pasajeros, sino muchos otros tipos de aviación también”, precisó.

“(En 2023) hicimos un estudio de capacidad en el que entregamos 23 recomendaciones. Es un estudio donde participó la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, la ANI, el operador del aeropuerto y las aerolíneas, y se encontraron las medidas mediante las cuales se puede ampliar la capacidad del Aeropuerto El Dorado”, aclaró.

Con estas recomendaciones, agregó, El Dorado podría llegar hasta a 100 operaciones por hora.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: