Galán insistió en la ampliación del El Dorado: debe ir de la mano del crecimiento de la ciudad

En el marco de la apertura de la 45ª Vitrina Turística de ANATO, el alcalde Carlos Fernando Galán resaltó los beneficios de Bogotá que, la posicionan como una de las mejores ciudades del mundo para visitar y hacer turismo.

En ese mismo sentido, el mandatario de la capital resaltó la importancia de que Bogotá tenga el aeropuerto con mayor número de pasajeros en Latinoamérica. Sin embargo, Galán aseguró que la terminal aérea se está quedando pequeña para la cantidad de tráfico que tiene.

Puede leer: LATAM asegura que operación del aeropuerto debe estar alineada con estándares internacionales

“El Dorado, es un orgullo, ya se está quedando pequeño, y estamos trabajando todos para que eso crezca y que tengamos una oferta mucho mayor como aeropuerto. Hoy mueve más que el aeropuerto Benito Juárez o que el aeropuerto de Sao Paulo, pero ya está presionado porque necesita una ampliación”, dijo Galán.

Vea también: Aeropuerto El Dorado recibió certificación internacional: Es el primero en el mundo en obtenerla

En ese mismo sentido, el alcalde aseguró que es necesario un trabajo conjunto entre el Gobierno y la Alcaldía para lograr que el crecimiento del aeropuerto vaya de la mano de la ciudad que tiene más de 1.200 frentes de obra para mejorar su infraestructura.

“En este Gobierno, por primera vez se incluyó el aeropuerto y el entorno del aeropuerto como una puesta de ciudad, entendiendo que no podemos tener un aeropuerto que, claro, depende del gobierno nacional, aislado de una conectividad con la ciudad y de un trabajo conjunto con Bogotá. Creo que ese esfuerzo conjunto que vamos a hacer y que estamos haciendo con la operación nueva y la actuación estratégica del aeropuerto va a permitir desarrollar aún más el potencial de ese aeropuerto como una ventaja comparativa en términos turísticos”, puntualizó.

Bogotá en ANATO

La participación de la capital a través del stand Bogotá permitirá posicionar una oferta que integra cultura, salud y tecnología, además se presentarán avances significativos del sector como:

• Destino Turístico Inteligente - DTI, que destaca la gestión de la ciudad bajo estándares de innovación y sostenibilidad.

• Estrategia Stopover, lanzada en conjunto con Avianca, para transformar las escalas aéreas en estadías reales.

• Oferta especializada, lanzamiento de la oferta de turismo de salud con SURA, como parte de la estrategia “Bogotá, destino de turismo de salud”.

En el stand también se realizará el lanzamiento del Calendario Deportivo 2026 junto al IDRD, como principal herramienta de posicionamiento de la ciudad y destino de turismo deportivo. Se presentará la nueva Guía de Turismo Accesible, fundamental para el posicionamiento de Bogotá como un destino turístico incluyente.