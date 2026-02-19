Exdirector de Aerocivil advierte que modificar slots en aeropuerto podría desatar lluvia de demandas

TRANSPORTE

El exdirector de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Vélez, aseguró en diálogo con Caracol Radio que Colombia no puede simplemente desconocer el papel de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y advirtió que una redistribución de slots aeroportuarios sin argumentos sólidos podría generar controversias jurídicas.

En diálogo con 6AM W, Vélez se refirió en general a la respuesta que entregó la Aerocivil a la Procuraduría sobre este proyecto que busca modificar las operaciones en el Aeropuerto El Dorado.

Frente a la posición de gobierno sobre que la IATA no es un ente gubernamental y por lo tanto sus tratados no son de obligatorio cumplimiento, Velez se pronunció.

“La IATA es un gremio muy importante, un gremio que tiene una representatividad a nivel mundial muy significativa y que definitivamente es el que tiene que ver con las aerolíneas en el mundo”, dijo el exdirector de la Autoridad Aeronáutica.

Ahora, en cuanto al debate sobre si los slots, que recordemos son los turnos de despegue y aterrizaje en los aeropuertos, constituyen derechos adquiridos de las aerolíneas el exfuncionario explicó que, desde el punto de vista jurídico en Colombia, no lo son formalmente.

Sin embargo, señaló que en la práctica internacional se reconocen como derechos históricos, conocidos como Grandfather Rights.

“Los slots no se pueden considerar derechos adquiridos desde el punto de vista de nuestra ley. Los slots se han considerado como unos derechos históricos. Cuando una aerolínea cumple con las condiciones establecidas por la autoridad aeronáutica, conserva ese derecho y de alguna manera se puede entender como una especie de derecho adquirido”, indicó en entrevista.

Vélez también advirtió sobre eventuales acciones legales si se retiran estas franjas horarias sin sustento técnico o jurídico.

“Si a una aerolínea le quitan un slot sin una argumentación válida, me parece que un buen abogado estaría en capacidad y en condiciones de recuperarlo”, sostuvo en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

Como antecedente, recordó el caso de Avianca cuando se retiró de Londres hace cerca de dos décadas. Según explicó, la aerolínea tenía un slot en el Aeropuerto de Heathrow y lo vendió a otra compañía, operación que fue avalada por la autoridad aeronáutica británica.

“No fue que se lo tuvo que devolver a la autoridad aeronáutica inglesa, sino que de una vez fue vendiéndolo”, precisó el exdirector.

El exdirector indicó que entiende la preocupación de la IATA y de las aerolíneas colombianas ante posibles cambios en la política de asignación de slots, e insistió en que cualquier decisión debe estar debidamente sustentada para evitar conflictos legales.