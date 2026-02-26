JetSmart pide ajustes en asignación de slots y estudio técnico para aumentar capacidad de El Dorado
Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, enfatizó la necesidad de implementar un estudio técnico que permitiría aumentar la capacidad de El Dorado en un 40%.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.