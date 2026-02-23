Asocolflores pide revisión técnica rigurosa antes de cambios en asignación de slots en El Dorado

TRANSPORTE

Frente a la posible modificación de los turnos de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto El Dorado, Asocolflores o mejor conocidos como slots, Caracol Radio conoció que la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores pidió a través de una carta a la Aeronáutica Civil que cualquier reforma esté sustentada en un estudio técnico integral.

La preocupación del sector nace desde la perspectiva logística, ya que el sector floricultor moviliza aproximadamente el 80% de la carga aérea internacional del país, lo que lo convierte en un usuario estratégico del sistema aeroportuario colombiano.

Según Asocolflores, cualquier modificación regulatoria que introduzca incertidumbre operativa, se desalineé de estándares y mejores prácticas internacionales o reduzca la predictibilidad en la asignación de slots tendría un impacto directo y negativo sobre la cadena exportadora y el comercio exterior.

“Que dicho proceso se sustente en un estudio técnico integral de capacidad y en un monitoreo riguroso y continuo del uso efectivo de los slots, considerando de manera equilibrada las particularidades y necesidades operativas tanto de los vuelos de carga como de pasajeros", indicó Asocolflores.

Mesas técnicas y estudio de IATA

En esa línea, Asocolflores consideró prioritario que antes de la expedición de cualquier instrumento normativo, se habiliten mesas técnicas formales “para la revisión integral de los resultados del monitoreo adelantado con participación de los actores públicos y privados involucrados”.

Adicionalmente, el gremio recordó que en 2022 la Asociación Internacional de Transporte Aéreo presentó a la Aerocivil un estudio de capacidad de El Dorado con 23 recomendaciones técnicas, varias de las cuales siguen pendientes.

Para el gremio, dicho documento debe ser revisado y priorizado como insumo estratégico dentro del proceso de mejora operacional, en coherencia con estándares internacionales y con los objetivos de competitividad del comercio exterior colombiano.

