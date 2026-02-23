SATENA sobre slots: cambio de operación en El Dorado permitiría llegar a más zonas en el país

Esta aeronave aumentará la capacidad de pasajeros para la ruta. Foto | webinfomil.com

La posible modificación en la asignación de slots, que son las franjas horarias autorizadas para que una aerolínea pueda despegar o aterrizar en el aeropuerto, reactivó el debate en el sector aéreo colombiano.

En entrevista con Caracol Radio el presidente de la aerolínea estatal SATENA, el general Óscar Zuluaga Castaño, explicó cómo este cambio podría influir especialmente a las rutas que conectan regiones apartadas del país.

Zuluaga fue enfático en que el acceso a slots en horarios tempranos es clave para sostener la cadena de vuelos hacia zonas apartadas.

“El impacto que le genera a la aerolínea el hecho de solamente poder volar en la mayoría de su operación de una manera diurna afecta completamente el desarrollo y la ejecución de sus operaciones”, afirmó.

“La condición de no poder contar con un slot (turno de despegue y aterrizaje) que se requiera a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana sencillamente va a afectar la operación en las horas de la tarde en las regiones más apartadas del país”, dijo el general haciendo referencia a que un cambio en la distribución de horarios en Bogotá podría impactar directamente a pasajeros en municipios del Pacífico, la Amazonía o el oriente del país.

¿De dónde viene la situación?

En El aeropuerto El Dorado, donde opera la mayor parte del tráfico aéreo del país, los espacios son limitados y se asignan bajo criterios técnicos alineados con estándares internacionales, regidos por el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC3).

El Gobierno, a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, estudia ajustes al modelo actual con el argumento de mejorar la eficiencia y revisar la concentración de horarios en determinadas aerolíneas, después de que el presidente Gustavo Petro se refiriera al tema a finales de Diciembre de 2025.

Ampliar Cerrar

El tema ha generado reacciones en la industria, que advierte posibles impactos en la planeación operativa y en la estabilidad jurídica del sistema.

Sin embargo, el presidente de la aerolínea estatal subrayó que su operación no puede analizarse igual que la de compañías comerciales tradicionales.

“Hay que tener claro algo: SATENA no es una aerolínea que, en términos generales, podamos decir que se comporta igual a las otras aerolíneas”.

La razón está en su misión social, donde explica que el 75 % de los aeropuertos que opera son diurnos, es decir, funcionan únicamente entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., debido a limitaciones históricas de infraestructura como iluminación, torre de control permanente o servicios completos de emergencia.

Un debate que trasciende a El Dorado

Según el ranking del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe 8ACI.LAC), el aeropuerto internacional El Dorado concentra la mayor parte de tráfico de pasajeros, movimientos de aeronaves y volumen de carga.

Le puede interesar: Gobierno instala puesto de mando unificado tras cierre del Parque Tayrona por crisis de seguridad

Esto quiere decir que, cualquier modificación en la asignación de slots puede alterar la competencia, la conectividad y la planificación de rutas.

Mientras voces como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advierte sobre riesgos para la estabilidad operativa y jurídica, el Gobierno sostiene que busca revisar el sistema para hacerlo más “equilibrado y eficiente”.

¿Cuál es el paso a seguir?

El resultado del debate definirá, no solo cómo se reparten los horarios en el principal aeropuerto del país, sino también cómo se garantiza la conectividad aérea en regiones donde el avión no es un lujo, sino una necesidad.