DNI pide claridad a la Procuraduría sobre situación disciplinaria de Wilmar Mejía

Logo de la DNI y Wilmar Mejía. Fotos: DNI y X de Wilmar Mejía.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) informó que está a la espera de una respuesta oficial por parte de la Procuraduría General de la Nación para precisar el estado actual del proceso disciplinario que involucra a Wilmar de Jesús Mejía.

La entidad señaló que el pasado 27 de noviembre de 2025 la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría profirió un auto dentro de la investigación (identificada con los radicados IUS E-2025-616009 / IUC-D 2025-4200593), relacionada con el denominado caso “Calarcá”.

En dicha decisión se ordenó la suspensión provisional de Mejía, quien se desempeña como Director de Inteligencia Estratégica, por un término de tres meses.

La medida fue confirmada el 23 de diciembre de 2025 por el Viceprocurador General de la Nación. No obstante, la DNI indicó que elevó una solicitud formal al ente de control para precisar el alcance actual de la medida.

En particular, busca establecer si la suspensión fue prorrogada conforme al artículo 217 del Código General Disciplinario o si, por el contrario, se ha adoptado una decisión de archivo o absolución dentro del proceso.

Según el comunicado, hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Procuraduría, situación que, según la entidad, impide contar con certeza jurídica sobre la condición vigente del investigado.

Finalmente, la Dirección Nacional de Inteligencia reiteró su disposición de colaboración con las autoridades competentes y reafirmó que tiene “compromiso con la transparencia, la legalidad y el debido proceso”.