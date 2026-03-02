“Los encuestadores saben manipular encuestas, media Colombia no ha decidido”: Roy Barreras

En el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, con Vanessa de la Torre y Juan Diego Alvira, el precandidato presidencial Roy Barreras conversó a propósito de la recta final de las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo.

¿Qué opina Roy Barreras de las encuestas?

Sobre el panorama electoral que arrojan las más recientes encuestas, Barreras aseguró que

En primer lugar, Barreras reconoció que esta campaña “ha sido una locura”, pues “hay que seguir recorriendo toda Colombia” debido a que esta “no es una elección cualquiera”.

“Colombia no está condenada a la polarización, a una fractura o una división inevitable entre dos extremos que harían el país ingobernable. Colombia tiene unos retos enormes y necesita de un país unido que les dé garantías a todos para poder resolver los retos y aprovechar las oportunidades del país”, reflexionó.

En ese sentido, reiteró que “un país polarizado, dividido y fracturado no puede sacar adelante a Colombia entera”, por lo que se presenta como un hombre capaz de unir al país: “Esa decisión la toman el 43% de los ciudadanos que, en todo el país, las encuestas están mostrando que no han decidido y no se han despertado de la pesadilla del extremismo”.

¿Quién es el candidato del presidente Gustavo Petro?

“Yo creo en la palabra del presidente Gustavo Petro: él me ha dicho muchas veces que se mantiene neutral en este proceso, lo que quiere es cerrar la herida social”, respondió Roy Barreras.

También sostuvo que “nadie puede desconocer la vocación, la decisión e, incluso, la pasión del presidente Petro por aliviar la pobreza de la gente, por darle reconocimiento a los invisibles, a los vulnerables”, por lo que la inclusión social en el actual Gobierno “es un hecho evidente”.

¿Fracasó la paz total?

Para Roy Barreras, existe un sector que habla de paz pero cuyas propuestas de paz fracasaron “por ingenuidad, como la paz total”.

Así, al ser consultado sobre si considera que la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro fracasó, Barreras respondió: “La paz total, sí, parece obvio. No porque no haya el genuino deseo de hacer la paz (…) cuando no se tiene experiencia, usted puede tener a una persona con ganas de llevarlo de aquí a Cartagena, pero si nunca ha manejado un avión y lo pone de piloto, se estrella”.

En ese sentido, Barreras consideró que está “convencido de que el país tiene que cerrar esa deuda social”.

¿Qué opina Roy Barreras de las encuestas?

A propósito de la encuesta Invamer de intención de voto, publicados la semana pasada, Roy Barreras cuestionó los resultados: “En la misma semana hicieron cuatro o cinco encuestas: en una encuesta, pierdo; en la siguiente semana, gano. En las otras estoy empatado. ¿Quién cree en eso?”.

“Los encuestadores saben manipular encuestas, pero hay una opinión, 43% –media Colombia–, que no ha decidido”, agregó.

Para Barreras, esa media Colombia es la que decide el futuro del país: “¿Sabe qué tienen en común? No quieren extremismo ni polarización, a ellos los convoco para que el domingo pidan el tarjetón de la consulta, marquen ‘Roy Barreras’ y garanticen un Gobierno de unidad. Progresista, sí, pero con garantías para todos”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: