Roy Barreras invita al expresidente Santos y a Petro integrar un eventual gabinete presidencial

Desde Barranquilla, el candidato presidencial Roy Barreras, por el movimiento La Fuerza, lanzó un llamado directo al expresidente Juan Manuel Santos y al presidente Gustavo Petro para que hagan parte de su eventual gabinete, asegurando que Colombia “necesita de sus experiencias y liderazgos en un momento clave”.

Según afirmó, su propuesta busca rodearse de figuras con trayectoria internacional y capacidad de interlocución global.

En ese sentido, mencionó al expresidente Juan Manuel Santos como posible consejero en materia de seguridad y paz.

También incluyó en su invitación al presidente Gustavo Petro, a quien destacó como una figura de talla global en debates sobre cambio climático y migración.

“Voy a darle a Colombia un gobierno estable de unidad, llamo a los expresidentes que todavía tienen mucho que aportar. Yo quiero a mi lado, como consejero en materia de Seguridad y Paz, al expresidente Santos. Es un hombre de talla gradual, tiene toda la experiencia. Y quiero a mi lado izquierdo, al presidente Petro, también es un hombre de talla global que habla al mundo sobre el cambio climático, sobre la migración sur-norte y que esté para el día en que el cambio 2.0 continúe”, dijo Barreras.

El candidato también arremetió contra la aparición de Daniel Quintero en recientes encuestas electorales, por ejemplo la última de Invamer, donde el exalcalde de Medellín le ganó por más de 40 puntos.

Barreras cuestionó la legitimidad del crecimiento de Quintero en las mediciones y sugirió que su nombre estaría siendo “dimensionado” artificialmente.

Incluso invitó a consultar en Medellín cuál es la percepción ciudadana sobre el exalcalde, al considerar que la realidad en las calles es distinta de lo que reflejan algunos estudios de opinión.