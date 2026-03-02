Consultar lugar votación para elecciones 8 de marzo 2026 Colombia: Encuentre así su mesa para votar

El próximo domingo 8 de marzo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir a quienes representarán al país en el Senado de la República y la Cámara de Representantes por los próximos cuatro años.

Ese día, también se definirán los candidatos presidenciales en cada una de las tres consultas interpartidistas: la Consulta de las Soluciones, La Gran Consulta por Colombia y el Frente por la Vida.

Antes de acudir a las urnas, los colombianos habilitados para votar –ya sea en el territorio nacional o en el exterior– deben tener claro su puesto y mesa de votación. Esto, sobre todo, si recientemente han cambiado su lugar de residencia o han inscrito la cédula.

¿Dónde consultar el lugar de votación para las elecciones del 8 de marzo de 2026?

A través de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, usted puede verificar de forma gratuita cuál es su puesto y mesa de votación.

Para ello, debe seguir los siguientes pasos:

Entre al sitio web oficial de la Registraduría: Diríjase a la sección: Consulte aquí su lugar de votación. En el campo señalado, digite su número de cédula. Verifique el código de seguridad. Haga clic en consultar.

Una vez haya completado estos pasos, la página de la Registraduría le mostrará el departamento y municipio donde debe votar, además de la dirección exacta del puesto de votación y el número de mesa.

En caso de que usted haya sido designado jurado de votación, el sistema también se lo mostrará.