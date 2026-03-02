Consultar lugar votación para elecciones 8 de marzo 2026 Colombia: Encuentre así su mesa para votar
Antes de acudir a las urnas, los colombianos habilitados para votar –ya sea en el territorio nacional o en el exterior– deben tener claro su puesto y mesa de votación. Le contamos cómo.
El próximo domingo 8 de marzo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir a quienes representarán al país en el Senado de la República y la Cámara de Representantes por los próximos cuatro años.
Ese día, también se definirán los candidatos presidenciales en cada una de las tres consultas interpartidistas: la Consulta de las Soluciones, La Gran Consulta por Colombia y el Frente por la Vida.
Antes de acudir a las urnas, los colombianos habilitados para votar –ya sea en el territorio nacional o en el exterior– deben tener claro su puesto y mesa de votación. Esto, sobre todo, si recientemente han cambiado su lugar de residencia o han inscrito la cédula.
¿Dónde consultar el lugar de votación para las elecciones del 8 de marzo de 2026?
A través de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, usted puede verificar de forma gratuita cuál es su puesto y mesa de votación.
Para ello, debe seguir los siguientes pasos:
- Entre al sitio web oficial de la Registraduría:
- Diríjase a la sección: Consulte aquí su lugar de votación.
- En el campo señalado, digite su número de cédula.
- Verifique el código de seguridad.
- Haga clic en consultar.
Una vez haya completado estos pasos, la página de la Registraduría le mostrará el departamento y municipio donde debe votar, además de la dirección exacta del puesto de votación y el número de mesa.
En caso de que usted haya sido designado jurado de votación, el sistema también se lo mostrará.
