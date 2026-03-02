Roy Barreras arma su gabinete ministerial: Petro, Santos, Óscar Naranjo y Gloria Miranda en su mira

A tan solo unos días de las elecciones, los candidatos ya tienen listas sus estrategias para asegurar el paso hacia la Casa de Nariño.

Uno de ellos es el precandidato presidencial Roy Barreras, quien el próximo domingo 8 de marzo se disputa el cupo hacia la Casa de Nariño en la consulta del Frente por la vida junto a Camilo Romero y Daniel Quintero.

Sin embargo, Roy Barreras cree que ya es un hecho su victoria en las elecciones, por los que anunció que ya tiene pensado quiénes harían parte de su gabinete ministerial.

¿Quienes planea para su gabinete ministerial?

El precandidato presidencial, Roy Barreras anunció que está pensando en nadie más y nadie menos que el presidente Gustavo Petro para que sea su fórmula vicepresidencial.

Además, tiene pensado que la actual directora de Sustitución de cultivos ilícitos, Gloria Miranda, y el expresidente Juan Manuel Santos, lo acompañen en su gabinete.

También contempla a César Pachón, el exministro Jonathan Malagón, Jorge Bedoya, Óscar Naranjo, Brigitte Baptiste y Aurora Vergara, para que hagan parte de los funcionarios de su administración.

Pero estos no son los únicos nombres que quisiera en su gabinete, pues también quiere a Irene Vélez, actual directora de la Anla y muy cercana al presidente Petro; así como a Sergio Fajardo, a quien le propuso ser su ministro de Educación en su eventual gobierno.

Sin embargo, Fajardo le respondió que: “no está ni tibio”.