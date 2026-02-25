“Roy Barreras no es el candidato de la Alianza Verde”: Cristian Avendaño

El representante a la Cámara y candidato al Senado por la Alianza Verde, Cristian Avendaño, se apartó frente a la candidatura de Roy Barreras a la Presidencia.

Según aseguró, su partido no ha tomado una decisión sobre a quién va a respaldar para las próximas elecciones. Esto, apropósito de una comunicación de comienzos de febrero, en la que un sector de los verdes le daba su apoyo.

“Es una oportunidad bien importante para aclarar un tema, y es que el partido no tiene candidato, no es Roy Barreras”.

Y cuestionó: “A pesar de que tres o cuatro integrantes de la dirección nacional, sin haber tomado ninguna decisión y pasando por encima de cualquier instancia de decisión del partido Alianza Verde, salieron a decir que era que el partido iba con Roy Barreras, de ninguna manera es así”.

También se refirió duramente contra el exsenador y exembajador: “Roy Barreras, el mayor camaleón de la política colombiana, un tipo nefasto para la política colombiana, no es el candidato”.

También aseguró que no van a apoyar a nadie en la consulta: “Nosotros no vamos a apoyar a nadie en esta consulta, creemos que hay que decantar el tablero electoral”.