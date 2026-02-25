El 7 de agosto se acaba la Paz Total y empieza la seguridad total: Paloma Valencia

Santa Marta

Durante su visita a Santa Marta la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, analizó los principales retos que enfrenta la ciudad y el departamento del Magdalena en materia de seguridad, agua potable e infraestructura; durante su discurso en plaza pública dijo que se compromete a trabajar con las manos limpias para ejecutar las obras que se necesitan en esta región.

“Este Gobierno le prometió al Magdalena un proceso de paz con los delincuentes que están asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta y lo único que han hecho es entregarle este departamento para que se regocijen extorsionando”, precisó.

Asimismo, dijo que el 7 de agosto se acaba la Paz Total y empieza la seguridad total, refiriéndose a la situación de inseguridad en el departamento debido a los grupos al margen de la ley.