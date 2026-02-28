Roy Barreras denunció que pretendían asesinarlo en un evento público

El precandidato presidencial Roy Barreras indicó que la Policía Nacional le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.

“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que “están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo” y colgó apresuradamente sin identificarse”, aseguró Barreras en su cuenta de X.

Barreras indicó que ya interpuso la denuncia correspondiente para que se investigue el origen del aviso y se determinen posibles responsabilidades. “Confío en la Policía Nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines”, recalcó.

El precandidato confirmó que no suspenderá su agenda ni los eventos masivos programados. “Desde el inicio de la campaña era consciente de los riesgos que implica recorrer el país en medio de tensiones políticas y de seguridad. Pero seguiré cumpliendo con todas mis actividades”, indicó.

Reiteró que confía en la policía nacional y su esquema de protección. “No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley y recuperar la seguridad y el control del territorio”, indicó Barreras.