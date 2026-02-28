Tabla del descenso 2026 Colombia: así quedó Deportivo Cali, tras la derrota de Chicó en Manizales / Getty Images

La novena jornada del fútbol colombiano sigue su curso. Aunque está imperdible la pelea por ingresar a los ocho primeros lugares de la clasificación, también destaca la lucha entre los equipos vinculados al descenso.

Es preciso recordar que para este año tanto Cúcuta Deportivo como Jaguares de Córdoba regresaron a la primera división, razón por la cual tienen una lucha aparte pensando en la permanencia. Claro está que los buenos resultados del cuadro felino lo han mantenido por fuera de zona de peligro, pero los motilones continúan coleros de la clasificación.

Además de estos dos clubes, Boyacá Chicó (el otro club en puestos de descenso directo), Deportivo Cali, Alianza Valledupar, Internacional de Bogotá y Llaneros se encuentran en disputa.

Resultados relacionados al descenso en la fecha 9 de Liga Colombiana

Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó

El Chicó sufrió una dura derrota en su visita al Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales. Jefry Zapata se encargó de anotar las primeras dos anotaciones del compromiso y Dayro Moreno, el hombre récord, selló la goleada desde el punto penal.

Tabla del descenso 2026 en Colombia

Pos. Equipo Promedio 20. Cúcuta Deportivo 0.75 19. Boyacá Chicó 0.83 18. Deportivo Cali 1.09 17. Alianza Valledupar 1.10 16. Internacional de Bogotá 1.11 15. Llaneros 1.14

***Cuando termine la temporada 2026 (diciembre), los últimos dos equipos de la clasificación descenderán a segunda división.

Partidos faltantes relacionados al descenso en la fecha 9 de Liga Colombiana

Sábado 28 de febrero

Alianza Valledupar vs América de Cali (4:10 PM)

Domingo primero de marzo

Deportivo Pasto vs Cúcuta Deportivo (2 PM)

Águilas Doradas vs Internacional de Bogotá (4 PM)

