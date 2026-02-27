Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así va tras Millonarios vs. Pereira

Se abre la novena jornada de la Liga colombiana en el estadio El Campín de Bogotá. La fecha se completará con los juegos entre Once Caldas - Chicó, Alianza - América, Jaguares - Junior, DIM, Bucaramanga, Pasto - Cúcuta, Águilas - Inter y Tolima - Nacional. El partido entre Fortaleza y Santa Fe se jugó por adelantado y terminó con empate a un gol.

MILLONARIOS - PEREIRA

Millonarios recibió al Deportivo Pereira y lo goleó 5-1 en el estadio El Campín. El marcador se abrió con Sebastián Valencia que anotó al minuto 6 del encuentro. Después llegó el de Mateo García al minuto 28.

Al 42, el encargado fue Leonardo Castro y al 44, aumentó la cuenta Carlos Sarabia. En el segundo tiempo, Beckham Castro marcó el quinto. Pereira descontó con un lanzamiento desde el punto de pena máxima que hizo efectivo Marco Pérez.

ASÏ VA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA