EN VIVO | Cali vs. Fortaleza: transmisión del partido adelantado de la fecha 16 en Liga Colombiana

El Deportivo Cali buscará ascender un poco más en la tabla cuando reciba la visita de Fortaleza, que necesita encontrar rápidamente algo de consistencia en el torneo local.

El Deportivo Cali no pudo aprovechar el impulso de lograr una victoria por 1-0 sobre Atletico Nacional a mediados de mes, ya que igualó sin goles ante el Bucaramanga en su más reciente aparición. Lo más destacado del conjunto Azucarero en ese tramo ha sido su defensa, la cual mantuvo su arco imbatido en cuatro ocasiones, y regresar a casa debería darle la confianza para seguir con esa solidez, dado que apenas uno de sus siete goles encajados en el certamen llegó ante su gente.

La inconsistencia le ha costado mucho a Fortaleza en esta campaña, dado que su triunfo por 2-1 sobre Boyacá Chicó lo siguió con una derrota por 4-2 ante Once Caldas en la jornada pasada, y suma apenas un triunfo en sus últimas siete apariciones empato 4 y perdio 2.

Esas dos caídas fueron en condición de visitante y en cada una de ellas los dirigidos por Sebastián Oliveros encajaron cuatro goles. De hecho, Fortaleza encadena cinco compromisos sin ganar fuera de casa empato 2 y perdio 3 y ha ganado apenas 2 de sus últimos 17 partidos como visitante en todas las competiciones (empato 7 y perdio 8).

Historial entre ambos equipos

En las últimas cinco visitas de Fortaleza al estadio del Deportivo Cali, el balance no ha sido favorable para el conjunto capitalino. Fortaleza registra una sola victoria y un empate, mientras que el cuadro Azucarero se ha impuesto en tres ocasiones.

El más reciente enfrentamiento entre ambos equipos terminó igualado sin goles, en un compromiso cerrado y con pocas opciones claras de anotación.

Convocados de Cali

Convocados de Fortaleza

