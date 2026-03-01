EN VIVO | Cali vs. Fortaleza: transmisión del partido adelantado de la fecha 16 en Liga Colombiana
El Deportivo Cali recibe en su estadio a Fortaleza para medirse en una nueva jornada de la Liga Colombiana.
El Deportivo Cali buscará ascender un poco más en la tabla cuando reciba la visita de Fortaleza, que necesita encontrar rápidamente algo de consistencia en el torneo local.
El Deportivo Cali no pudo aprovechar el impulso de lograr una victoria por 1-0 sobre Atletico Nacional a mediados de mes, ya que igualó sin goles ante el Bucaramanga en su más reciente aparición. Lo más destacado del conjunto Azucarero en ese tramo ha sido su defensa, la cual mantuvo su arco imbatido en cuatro ocasiones, y regresar a casa debería darle la confianza para seguir con esa solidez, dado que apenas uno de sus siete goles encajados en el certamen llegó ante su gente.
La inconsistencia le ha costado mucho a Fortaleza en esta campaña, dado que su triunfo por 2-1 sobre Boyacá Chicó lo siguió con una derrota por 4-2 ante Once Caldas en la jornada pasada, y suma apenas un triunfo en sus últimas siete apariciones empato 4 y perdio 2.
Esas dos caídas fueron en condición de visitante y en cada una de ellas los dirigidos por Sebastián Oliveros encajaron cuatro goles. De hecho, Fortaleza encadena cinco compromisos sin ganar fuera de casa empato 2 y perdio 3 y ha ganado apenas 2 de sus últimos 17 partidos como visitante en todas las competiciones (empato 7 y perdio 8).
Historial entre ambos equipos
En las últimas cinco visitas de Fortaleza al estadio del Deportivo Cali, el balance no ha sido favorable para el conjunto capitalino. Fortaleza registra una sola victoria y un empate, mientras que el cuadro Azucarero se ha impuesto en tres ocasiones.
El más reciente enfrentamiento entre ambos equipos terminó igualado sin goles, en un compromiso cerrado y con pocas opciones claras de anotación.
Convocados de Cali
Convocados de Fortaleza
Siga la transmisión del partido EN VIVO
Siga el minuto a minuto del partido
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Felipe Aguilar.
Matías Orozco (Deportivo Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Andrés Amaya (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Matías Orozco (Deportivo Cali).
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Kevin Balanta.
Franco Pulicastro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Caldera (Deportivo Cali).
Richardson Rivas (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabián Viáfara (Deportivo Cali).
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Felipe Aguilar.
Andrés Arroyo (Fortaleza FC) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área tras un saque de esquina.
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Andrés Correa.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Avilés Hurtado (Deportivo Cali).
Falta de Kevin Balanta (Fortaleza FC).
Avilés Hurtado (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Jhon Martínez (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate rechazado de Jhon Martínez (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Richardson Rivas.
Remate rechazado de Richardson Rivas (Fortaleza FC) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Jhon Balanta (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Steven Rodríguez (Deportivo Cali).
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Jhon Martínez.
Falta de Leonardo Pico (Fortaleza FC).
Juan Montoya (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Balanta (Fortaleza FC).
Avilés Hurtado (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Andrés Amaya (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de José Caldera (Deportivo Cali).
Fuera de juego, Deportivo Cali. Johan Martínez intentó un pase en profundidad pero Juan Montoya estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Andrés Amaya (Fortaleza FC).
Juan Montoya (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Kevin Balanta (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabián Viáfara (Deportivo Cali).
Remate rechazado de Johan Martínez (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Avilés Hurtado.
Leonardo Pico (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Matías Orozco (Deportivo Cali).
Franco Pulicastro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Felipe Aguilar (Deportivo Cali).
Remate rechazado de Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Avilés Hurtado.
Richardson Rivas (Fortaleza FC) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Richardson Rivas (Fortaleza FC).
Fabián Viáfara (Deportivo Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Deportivo Cali 1, Fortaleza FC 0. Avilés Hurtado (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería.
Falta de Steven Rodríguez (Deportivo Cali).
Falta de Leonardo Pico (Fortaleza FC).
Franco Pulicastro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Felipe Aguilar (Deportivo Cali).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento