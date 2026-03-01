🔴EN VIVO Pasto vs. Cucuta: desde el Estadio Departamental Libertad por la fecha nueve

Cúcuta Deportivo afronta una prueba exigente en la novena jornada de la Liga I-2026 cuando visite a Deportivo Pasto en el estadio Estadio Departamental Libertad. El compromiso se disputará a las 2:00 p.m., en un escenario históricamente complicado para el equipo fronterizo.

El conjunto rojinegro llega revitalizado tras su reciente victoria en casa frente al Deportes Tolima, resultado que puso fin a una racha adversa en el campeonato y representó un impulso anímico clave en la lucha por salir del fondo de la tabla. Actualmente ubicado en la parte baja con seis puntos, el equipo sabe que cada jornada es determinante en su objetivo de alejarse del descenso.

Enfrente estará un Pasto que atraviesa un presente sólido. Los nariñenses ocupan los primeros lugares del campeonato y vienen de rescatar un empate en la fecha anterior, lo que confirma su regularidad. Además, el historial favorece ampliamente al cuadro volcánico: en 17 enfrentamientos en primera división, Pasto ha celebrado en 11 oportunidades, mientras que Cúcuta solo lo ha hecho en cuatro.

El último cruce entre ambos en la máxima categoría se remonta a 2020, en un duelo que terminó sin goles. Desde entonces, han pasado seis años para que motilones y pastusos vuelvan a coincidir en este escenario.

Bajo la dirección del técnico venezolano Richard Páez, Cúcuta ha mostrado señales de evolución colectiva, especialmente en la segunda mitad de su más reciente presentación. La intención ahora es sostener ese crecimiento ante un rival fuerte en casa y en una plaza donde la altura suele ser un factor determinante.

El duelo en Pasto será más que un simple partido; representa una oportunidad para que el Cúcuta confirme su reacción y demuestre que está listo para dar pelea en el campeonato.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: