EN VIVO|Once Caldas vs Boyacá Chicó: Siga acá el minuto a minuto del partido de la jornada 9 de liga

Once Caldas buscará seguir ascendiendo en la clasificación del Torneo Apertura cuando reciba la visita de un Boyacá Chicó que empieza a meterse en problemas en la tabla del descenso.

Tras caer en su visita a Tolima por 2-1, Once Caldas retornó a la senda del triunfo venciendo 4-2 a Fortaleza en la fecha pasada, un resultado que lo tiene iniciando esta jornada en el quinto lugar de la tabla con 13 puntos a cuatro puntos del líder.

Once Caldas intentará sumar triunfos consecutivos por primera vez en la campaña, y estar en casa podría ser clave para lograrlo, ya que aún no ha perdido como local en 2026.

Boyacá Chicó sigue en medio de una pésima temporada, dado que, ni siquiera la goleada de 5-0 sobre Jaguares, que cortó su inicio de cinco partidos sin ganar. le ha servido de impulso para subir en la tabla. “Los Ajedrezados” perdieron sus dos compromisos posteriores a ese triunfo, por lo que inician esta fecha en el penúltimo lugar de la tabla con apenas cuatro puntos.

Historial entre ambos equipos

De los últimos 5 partidos entre ambos equipos el Once Caldas ganó en 3 ocasiones y el Boyacá Chicó ganó en una ocasión y logro empatar un partido.

