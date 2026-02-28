🔴EN VIVO Alianza vs. América de Cali:Alianza busca oxígeno ante un América encendido
El colero del campeonato recibe a un América de Cali que quiere treparse al liderato en la novena fecha de la Liga 2026.
La novena fecha de la Liga Dimayor presenta un duelo marcado por las diferencias en la tabla. En el Estadio Armando Maestre Pavajeau, Alianza FC intentará cambiar su panorama cuando reciba a América de Cali, uno de los equipos que mejor arranque ha tenido en este inicio de 2026.
El cuadro vallenato no ha logrado encontrar estabilidad en el campeonato. Con apenas tres puntos y sin victorias en lo que va del torneo, el equipo atraviesa una etapa complicada que derivó en un cambio en el banquillo. La llegada de un nuevo cuerpo técnico busca sacudir al grupo y recuperar confianza, especialmente en el frente ofensivo, donde los números han sido preocupantes. La producción goleadora es baja y la diferencia de gol refleja las dificultades defensivas que han acompañado al equipo en las primeras jornadas.
Del otro lado, América vive un presente completamente distinto. Instalado en la parte alta de la clasificación con 13 unidades, el conjunto rojo ha mostrado solidez en defensa y eficacia en ataque. Su rendimiento reciente lo perfila como candidato en este tramo inicial del campeonato, y una victoria como visitante podría meterlo de lleno en la pelea por el primer lugar.
Más allá de los números, el partido tendrá un componente emocional importante. Alianza necesita responder ante su público y demostrar que puede competir pese a la adversidad. América, en cambio, quiere ratificar su momento y sostener la regularidad que lo ha llevado a posicionarse entre los protagonistas.
Será un choque entre la urgencia del que busca salir del fondo y la ambición del que quiere consolidarse en la cima.
Siga EN VIVO el minuto a minuo del partido:
Final primera parte, Alianza 0, América de Cali 2.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Pedro Franco.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Pedro Franco.
Remate rechazado de Jhon Palacios (América de Cali) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Yeison Guzmán.
Remate fallado por Juan Viveros (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Felipe Pardo con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Alianza. Corner cometido por Andrés Mosquera.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Daniel Valencia (América de Cali) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jan Lucumí.
Falta de Felipe Pardo (Alianza).
Daniel Valencia (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Alianza. Corner cometido por Andrés Mosquera.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jhon Palacios (América de Cali).
Jhon Palacios (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla.
Wiston Fernández (Alianza) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Wiston Fernández (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Josen Escobar (América de Cali).
¡Gooooool! Alianza 0, América de Cali 2. Daniel Valencia (América de Cali) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Yeison Guzmán.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Wiston Fernández (Alianza) remate con la izquierda desde mas de 30 metros.
Daniel Valencia (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Juan Viveros (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Daniel Valencia (América de Cali).
Remate fallado por Jesús Muñoz (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Felipe Pardo con un centro al área.
Juan Viveros (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Valencia (América de Cali).
Jhildrey Lasso (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Nicolás Hernández (América de Cali).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jean (América de Cali).
Fuera de juego, Alianza. Pedro Franco intentó un pase en profundidad pero Carlos Lucumí estaba en posición de fuera de juego.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Mateo Castillo (América de Cali).
Carlos Esparragoza (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yeison Guzmán (América de Cali).
Falta de Jhildrey Lasso (Alianza).
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
¡Gooooool! Alianza 0, América de Cali 1. Yeison Guzmán (América de Cali) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Wiston Fernández (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Decisión del VAR: Penalti América de Cali.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Mateo Castillo (América de Cali).
Penalti cometido por Wiston Fernández (Alianza) tras una falta dentro del área.
Penalti a favor del América de Cali. Mateo Castillo sufrió falta en el área.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Juan Viveros.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jan Lucumí (América de Cali) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Daniel Valencia.
Carlos Esparragoza (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Carlos Esparragoza (Alianza).
Yeison Guzmán (América de Cali) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Corner,Alianza. Corner cometido por Andrés Mosquera.
Corner,Alianza. Corner cometido por Jean.
Remate rechazado de Fabián Cantillo (Alianza) remate con la izquierda desde el centro del área.
Corner,Alianza. Corner cometido por Nicolás Hernández.
Falta de Fabián Cantillo (Alianza).
Yeison Guzmán (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nicolás Hernández (América de Cali).
Falta de Carlos Esparragoza (Alianza).
Daniel Valencia (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Andrés Mosquera (América de Cali).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento