Polémica declaración del DT del Pasto sobre Real Madrid y equipo “verde” colombiano

El español Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto, estuvo en el programa Bankeados de Radio AS. Risueño, fiel a su estilo, entregó polémicas y picantes declaraciones, refiriéndose a la sanción de cuatr ofechas que le impuso el Comité Discipinario de la Dimayor.

Sobre dicha sanción, el entrenador comentó: “Es muy injusta, porque realmente se sanciona por dos cosas, dos partidos, igual que al técnico rival (Arturo Reyes), por la discusión que hubo entre los dos, pero no hay otros dos partidos en los cuales se dice que por dirigirme a la grada y es la primera vez que se sanciona sin tener alguna prueba”.

“Me parece muy extraño que a uno lo puedan sancionar por algo que no está registrado en el acta arbitral, donde el árbitro no hay puesto nada y no hay nada que pueda demostrar eso que dicen. Ya hemos puesto el recurso, no sé de dónde se han sacado eso, entonces es injusto, es la primera vez que sancionan a alguien sin un tipo de prueba”, al respecto añadió.

Sobre este tema, agregó: “Dice que yo le escupí a alguien, que me dirigí a la grada y eso no es cierto, por qué me voy a arrepentir de algo que no es cierto. No hay ninguna prueba, ni siquiera el árbitro reflejó algo en el acta. No entiendo por qué se dejan llevar por un rumor y pueden sancionar a alguien sin ningún tipo de pruebas”.

E insistió: “El técnico de ellos se enfada porque el árbitro da cuatro minutos de descuento y marcamos el empate al minuto 4 con 40 segundos. Viene a protestarle y bravearle al árbitro, viene a bravearnos a nosotros, y nos sacan tarjeta roja a los dos, cuando nosotros estábamos en nuestro banquillo el cuerpo técnico”.

Sobre el nivel del arbitraje colombiano, dijo: “Veo dos árbitros en Colombia que me parecen muy buenos y que perfectamente podría pitar partidos de Champions League, que son Roldán y Betancourt, y luego si hay un escalón entre los dos bastante grande”.

Mientras que del periodismo, comentó del país: “Pienso que hay muy buenos periodistas en Colombia, igual que en España. Como está pasando en todos los sitios, una vertiende de periodistas serios y otra vertiente, que no sé si serán periodistas, que hablan en redes sociales, que tienen programas de tertulianos, que muchas veces no dicen la información como es y que no hacen bien a la profesión de periodismo. Una cosa es periodista profesional y otra es gente que da su opinión y habla de temas, que no están con la verdad ni informados con lo que pasa. Lo que es el periodismo deportivo, en Colombia hay periodistas muy buenos y programas muy buenos. El VBar Caracol y Diego Rueda, él es muy bueno”.

El momento más polémico de la entrevista se dio al hablar del Real Madrid. Risueño, hincha del Valencia, se declaró “antimadridista”, por lo cual, al ser informado del gol del equipo Merengue contra el Galatarasaray, dijo: “Seguro que están robando”.

Al ser cuestionado, posterior de ellos si existe “algún Real Madrid colombiano”, no dudó en responder: “Sí, van de verde, ¿no?”. Finalmente, cuando le dijeron si se trataba del Cali, reafirmó su apuesta: “Ustedes saben que no”.