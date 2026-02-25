Risueño, Reyes y Restrepo, sancionados severamente por Comité Disciplinario de la Dimayor

El Comité Disciplinario de la DIMAYOR dio a conocer las sanciones correspondientes a la octava fecha de la Liga colombiana 2026, dejando como principales protagonistas a tres directores técnicos.

En primer lugar, el entrenador del Deportivo Pereira, Arturo Reyes, recibió una suspensión de dos fechas y una multa de $1.167.270. La sanción se fundamenta en el artículo 63 del Código Disciplinario Único de la FCF, por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra un adversario. El estratega deberá cumplir la sanción en las fechas 9 y 10 del campeonato.

Por su parte, Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto, fue castigado con cuatro fechas de suspensión y una multa de $7.003.620. Según el informe oficial, incurrió en lenguaje ofensivo contra un adversario, artículo 63, y, además en provocación al público, artículo 65, contemplado en el artículo 49 del Código Disciplinario. El entrenador español no podrá dirigir en las fechas 9, 10, 11 y 12 de la Liga colombiana.

Finalmente, Alejandro Restrepo, técnico de Independiente Medellín, fue sancionado con tres fechas y una multa de $5.252.715 por emplear lenguaje ofensivo contra un oficial de partido, conducta tipificada en el artículo 64 del mismo estatuto disciplinario. Restrepo cumplirá la suspensión en las jornadas 9, 10 y 11.

El Comité Disciplinario de la Dimayor también sancionó a Walmer Pacheco, jugador del Deportivo Pereira, con tres fechas de suspensión y una multa de $5.252.715, tras incurrir en lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra un oficial del partido. La conducta está de acuerdo al artículo 64 del Código Disciplinario Único de la FCF. El futbolista deberá cumplir la sanción en las fechas 9, 10 y 11 de la liga colombiana.