Jaguares Vs. Junior: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido

Jaguares y Junior se enfrentan en el estadio Jaraguay de Montería, en compromiso válido por la fecha 9 de la Liga colombiana. Ambos equipos se enfrentan por un lugar en el grupo de los ocho.

El vigente campeón del fútbol colombiano es séptimo con 12 unidades, por lo que un triunfo le asegurará mantenerse en zona de privilegio. Los barranquilleros cuentan con un juego pendiente.

Por su parte, Jaguares de Córdoba está en el puesto 15 y con un compromiso pendiente también, sumando 10 unidades. Un triunfo en casa, le permitiría ingresar parcialmente a los ocho, desplazando a su rival de turno.

Siga acá el juego Jaguares Vs. Junior

Siga acá el minuto a minuto del juego