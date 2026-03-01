EN VIVO | Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá: Siga acá el minuto a minuto de la fecha 9
Águilas recibe al equipo capitalino que está en busca de seguir siendo lider en la liga colombiana.
Águilas Doradas e Internacional de Bogotá se enfrentaran en una nueva jornada de la Liga Colombiana. El conjunto antioqueño ha jugado 7 partidos en este inicio de torneo en donde ha logadro 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Por el lado del equipo capitalino ha jugado 8 partidos en donde ha logrado 5 victorias, 2 empates y solo una derrota logrando así estar en la casilla dos de la liga colombiana detrás del Deportivo Pasto.
Águilas Doradas ganó sus últimos dos choques en casa, aunque ambos fueron ante clubes que comienzan la jornada fuera del top 8, y su única derrota en su estadio en este torneo fue ante el Deportivo Pasto.
Inter Bogotá se niega a dejar la cima de la tabla y se mantuvo allí tras la jornada anterior al vencer por 3-2 a Millonarios, no ha logrado dejar su arco en cero como visitante en este Apertura, y fue en esa condición en la que registró su única derrota en esta campaña de liga.
Convocados de Águilas Doradas
Convocados de Internacional de Bogotá
Siga acá el minuto a minuto del partido
Remate parado. Kevin Parra (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate fallado por Juan Ávalo (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Fabián Charales.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Agustín Irazoque (Inter Bogotá).
Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jorge Rivaldo (Águilas Doradas).
Agustín Irazoque (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Javier Mena (Águilas Doradas).
Dereck Moncada (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Joan Castro.
Mano de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Agustín Irazoque.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Javier Mena.
Remate rechazado de Dereck Moncada (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dannovi Quiñones.
Falta de Juan Roa (Águilas Doradas).
Dannovi Quiñones (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Larry Vásquez (Inter Bogotá).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento