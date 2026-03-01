EN VIVO | Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá: Siga acá el minuto a minuto de la fecha 9

Águilas Doradas e Internacional de Bogotá se enfrentaran en una nueva jornada de la Liga Colombiana. El conjunto antioqueño ha jugado 7 partidos en este inicio de torneo en donde ha logadro 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Por el lado del equipo capitalino ha jugado 8 partidos en donde ha logrado 5 victorias, 2 empates y solo una derrota logrando así estar en la casilla dos de la liga colombiana detrás del Deportivo Pasto.

Águilas Doradas ganó sus últimos dos choques en casa, aunque ambos fueron ante clubes que comienzan la jornada fuera del top 8, y su única derrota en su estadio en este torneo fue ante el Deportivo Pasto.

Inter Bogotá se niega a dejar la cima de la tabla y se mantuvo allí tras la jornada anterior al vencer por 3-2 a Millonarios, no ha logrado dejar su arco en cero como visitante en este Apertura, y fue en esa condición en la que registró su única derrota en esta campaña de liga.

