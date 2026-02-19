Es mentira que vamos a expropiar el ahorro; el pilar contributivo lo va a manejar el Banco: Bolívar

Los candidatos presidenciales Gustavo Bolívar y Paloma Valencia hicieron parte del Debate por la Reforma Pensional organizado por 6AM W, en el que expusieron sus puntos de vista en diferentes temas que maneja la reforma pensional.

“Es mentira que vamos a expropiar el ahorro; el pilar contributivo lo va a manejar el Banco”, dijo el candidato Bolívar al preguntársele por el pilar solidario del bono pensional que es de un total de $230.000 pesos, y que ya se ha reconocido previamente por el presidente Gustavo Petro y por el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que ese dinero no va a salir de Colpensiones.

¿Qué es pilar solidario?

Es el componente de la reforma que garantiza una renta básica mensual a personas mayores en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad y reemplazará de forma progresiva el programa Colombia Mayor, sin afectar a sus actuales beneficiarios.

Representa un paso firme hacia la justicia social y el reconocimiento del derecho a una vejez digna. Es una política pública que reconoce el esfuerzo de toda una vida, no un acto de caridad, así lo indica el gobierno.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO: