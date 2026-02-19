Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 feb 2026 Actualizado 11:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Es mentira que vamos a expropiar el ahorro; el pilar contributivo lo va a manejar el Banco: Bolívar

El candidato Gustavo Bolívar explicó en el Gran Debate por la reforma pensional de 6AMW de dónde salen los 9 billones que proponen

Marylin León

Los candidatos presidenciales Gustavo Bolívar y Paloma Valencia hicieron parte del Debate por la Reforma Pensional organizado por 6AM W, en el que expusieron sus puntos de vista en diferentes temas que maneja la reforma pensional.

“Es mentira que vamos a expropiar el ahorro; el pilar contributivo lo va a manejar el Banco”, dijo el candidato Bolívar al preguntársele por el pilar solidario del bono pensional que es de un total de $230.000 pesos, y que ya se ha reconocido previamente por el presidente Gustavo Petro y por el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que ese dinero no va a salir de Colpensiones.

¿Qué es pilar solidario?

Es el componente de la reforma que garantiza una renta básica mensual a personas mayores en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad y reemplazará de forma progresiva el programa Colombia Mayor, sin afectar a sus actuales beneficiarios.

Representa un paso firme hacia la justicia social y el reconocimiento del derecho a una vejez digna. Es una política pública que reconoce el esfuerzo de toda una vida, no un acto de caridad, así lo indica el gobierno.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir