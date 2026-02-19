Hable con elPrograma

Subsidio Adulto Mayor se puede pagar sin robar ahorro pensional de colombianos: Paloma Valencia

Según reveló Gustavo Bolívar, el subsidio de Adulto Mayor tiene un valor anual de 9 billones de pesos; para Paloma Valencia, este monto debe salir del Presupuesto General de la Nación y no de la pensión de los colombianos.

La precandidata presidencial Paloma Valencia estuvo en el debate de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la reforma pensional, de la que cuestionó que los pagos del subsidio de Adulto Mayor sean pagados, según ella, de las pensiones de los colombianos.

Lea también: Gran debate sobre la reforma pensional: Paloma Valencia y Gustavo Bolívar en 6AM W

Afirmó que los recursos están saliendo de colombianos que llevan ahorrando toda su vida laboral. Indicó que ese dinero sale de sus sueldos, de la pensión en fondos privados.

“Y entonces el Gobierno dice que para pagar el subsidio al adulto mayor que está en la Ley 100, que se ha venido pagando, que ha venido aumentando y que, por supuesto, nosotros sacamos la ley para que llegara el límite de pobreza monetaria, pero llegó la pandemia y no lo pudimos cumplir. La cuestión es de dónde lo pagamos: del Presupuesto General de la Nación, que es la plata que tiene el Estado, de los impuestos o robándonos los ahorros pensionales de los trabajadores colombianos”, afirmó.

¿Qué pasará con el subsidio de Adulto Mayor, según Paloma Valencia?

Por eso, aseguró que lo que debe pasar es que el subsidio de Adulto Mayor “puede y debe” pagarse del Presupuesto General de la Nación “sin robarse el ahorro pensional de los colombianos”.

Esa es su plata y no pueden simplemente gastársela y después decirles a los niños de este país que ellos van a tener que trabajar mucho para poder pagar las pensiones de los viejos”, sostuvo.

Le puede interesar: Es mentira que vamos a expropiar el ahorro; el pilar contributivo lo va a manejar el Banco: Bolívar

Valencia agregó un problema más a ese punto: el país ya no está creciendo. “La tasa de natalidad de Colombia es de 1.1, es de los países que menos crece en el mundo”.

Esto fue lo que dijo la precandidata presidencial Paloma Valencia:

Hoy se decide el futuro de la reforma pensional:

