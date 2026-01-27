Actualidad

Centro Democrático ratifica que elección de Paloma Valencia como candidata presidencial fue legítima

El partido dijo que “confía y respalda plenamente” a su director, Gabriel

Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Foto: Colprensa.

Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Foto: Colprensa.

El partido Centro Democrático ratificó este martes, 27 de enero, que la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial fue legítima.

El partido dijo que “confía y respalda plenamente” a su director, Gabriel

Noticia en desarrollo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad