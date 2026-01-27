Centro Democrático ratifica que elección de Paloma Valencia como candidata presidencial fue legítima
El partido dijo que “confía y respalda plenamente” a su director, Gabriel
El partido Centro Democrático ratificó este martes, 27 de enero, que la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial fue legítima.
El partido dijo que “confía y respalda plenamente” a su director, Gabriel
Noticia en desarrollo.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles