¿Cuál es la diferencia entre un fondo privado y Colpensiones? Esto debe tener en cuenta para elegir

Tanto los fondos privados como Colpensiones tienen pros y contras, conozca las diferencias y decida cuál es mejor para su pensión.

Logos de Porvenir, Colfondos, Protección, Skandia y Colpensiones. Fotos: X @PorvenirOficial / @ColfondosOnline / @proteccion / @SkandiaCol / @Colpensiones

El tema de las pensiones es uno de los que más genera dudas entre los colombianos, quienes deben elegir si afiliarse a un fondo privado o ingresar a Colpensiones, encargada de gestionar el régimen público.

El fondo público de pensiones funciona sobre la prima media, que tiene en cuenta las semanas cotizadas y la edad de la persona. Por su parte, los fondos privados como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia implementan el sistema de ahorro individual o capital acumulado.

En conversación con 6AM W, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguró que “el único sistema de pensiones sostenible es el ahorro individual”.

De otro lado, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, manifestó que con la aprobación de la reforma pensional el Pilar Solidario tendrá un aporte de 3 billones de pesos que aumentará progresivamente.

¿Cuáles son las diferencias entre fondos privados y Colpensiones?

Colpensiones

  • Es administrado por el Estado y los aportes de los colombianos se usan para pagar las pensiones actuales.
  • Requisitos: exigen 1.300 semanas y una edad de 57 años para mujeres y 62 para hombres.
  • La pensión se calcula con base en el promedio de ingresos de los últimos 10 años previo a la solicitud de pensión.
  • En caso de no tener esposa o hijos menores de edad, la pensión no se hereda y se queda en Colpensiones.
  • Devuelve “indemnización sustitutiva”.
  • No se puede solicitar la pensión anticipada.

Fondos privados de pensiones

  • Son administrados por empresas privadas como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, donde los aportes de cada persona van a su ahorro individual.
  • Requisitos: necesitan 1.150 semanas y un monto de capital acumulado para financiar su pensión.
  • El monto de la pensión depende del ahorro que haya tenido durante su época laboral y la edad.
  • El capital ahorrado sí es heredable.
  • En caso de no cumplir los requisitos, devuelve el saldo a favor que se saca sumando el capital ahorrado y los rendimientos que dio.
  • Pensión anticipada sí aplica, pero el capital ahorrado debe ser suficiente.

