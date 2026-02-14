Cómo solicitar certificado de pensión de Colpensiones en 2026: link oficial y pasos para descargar

El certificado de pensión de Colpensiones es un documento oficial de sumo valor, pues permite realizar trámites bancarios, judiciales, fiscales (declaración de renta) e incluso para cuestiones de salud. En él se certifica la condición y el monto que recibe el pensionado.

Es por esto que Colpensiones tiene activa una manera 100% digital para que sus afiliados puedan acceder al certificado gratis y sin necesidad de salir de sus hogares.

¿Cómo descargar el certificado de pensión de Colpensiones?

Ingrese a la página web de Colpensiones → https://www.colpensiones.gov.co/ Si no tiene una cuenta, regístrese proporcionando su tipo y número de documento, además de una contraseña segura y que recuerde. Haga clic en la opción ‘Zona Transaccional’ y luego seleccione ‘Certificados pensionados’. Elija ‘Certificado de Pensionado’ e ingrese con su tipo y número de identificación. Tras esto descargue el documento PDF o pida que lo envíen a su correo electrónico.

Simulador de pensión de Colpensiones

Al igual que los fondos privados, Colpensiones también tiene una herramienta digital que le permite a las personas calcular el valor aproximado de su mesada pensional.

Para usar el simulador de pensión de Colpensiones ingrese aquí → https://sede.colpensiones.gov.co/loader.php?lServicio=Se&lTipo=Process&lFuncion=start&id=74 Luego llene el formulario con sus datos personales (nombre completo, número de cédula, afiliación a Colpensiones o fondos privados, semanas cotizadas e ingreso mensual) y haga clic en la opción ‘Calcular’. Allí se le desplegará un recuadro con toda la información de la simulación: porcentaje de avance para alcanzar una pensión mínima, la edad en la que se pensionaría, valor de la mensualidad que recibiría y más.

Tenga en cuenta que estos cálculos son aproximaciones basadas en los datos que se suministran, por lo que es un supuesto.

¿Qué es la pensión anticipada y en qué casos se puede pedir?

La pensión anticipada es una opción que tienen las personas que no lograron cumplir con los requisitos para su Pensión Integral de Vejez.

Según la Ley 2381 de 2024, este sistema se enfoca en las personas que no reúnan las semanas mínimas para acceder a la pensión de vez del Pilar Contributivo y que tengan más de 1000 semanas cotizadas.

Las personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales del 50% o más, que cumplan 50 años para las mujeres o 55 para hombres, son quienes pueden acceder a la pensión anticipada.

Los requisitos para acceder a la pensión anticipada son:

No estar en régimen de transición

Para mujeres: tener 62 años

Para hombres: tener 65 años

Contar con al menos 1000 semanas cotizadas

